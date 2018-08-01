Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы

|1 августа 2018
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Позади матчи двух стартовых туров чемпионата Украины по футболу. «Шахтер» и «Динамо» начали турнир без очковых потерь. Оба гранда выиграли по два поединка и перед очередным украинским классико полны желания продлить победные серии.
Очная встреча динамовцев и «горняков» состоится уже в ближайшую пятницу, 3 августа, рамках 3-го тура. При этом «Динамо» обыграло «Ворсклу» и «Львов» с минимальным счетом – 1:0. Особенно сложным для подопечных Александра Хацкевича стал визит во Львов, где единственный гол в игре с ФК «Львов» был забит в компенсированное арбитром время. Победный мяч первым же касанием провел Назарий Русин.
«Шахтер» в гостях взял верх над «Десной», а затем в домашнем матче, который был сыгран 29 июля в Харькове, без проблем разобрался с «Арсеналом». Бразильский форвард Жуниор Мораес в каждом из поединков оставил свой автограф в воротах соперников.
Помимо «Шахтера» и «Динамо» удачно стартовала в чемпионате «Александрия». Команда Владимира Шарана после двух туров имеет в активе шесть очков. При этом 28 июля «Александрия» нанесла поражение участнику еврокубков – луганской «Заре».
Уникальный факт нового чемпионата: в двух стартовых турах, а это 12 игр, не зафиксировано ни одного ничейного результата.
Интернет-издание «Sportarena» опубликовало месячные зарплаты главных наставников команд высшей лиги чемпионата Украины. И вот как выглядит данный список:
Паулу Фонсека («Шахтер») – 330 тысяч долларов
Александр Хацкевич («Динамо») – 60 тысяч
Юрий Вернидуб («Заря») – 20 тысяч
Василий Сачко («Ворскла») – 15 тысяч
Фабрицио Раванелли («Арсенал-Киев») – 10 тысяч
Александр Бабич («Мариуполь») – 7,5 тысяч
Владимир Шаран («Александрия») – 7,5 тысяч
Роман Санжар («Олимпик») – 5 тысяч
Жилмар («Львов») – 4 тысячи
Александр Рябоконь («Десна») – 4 тысячи
Олег Бойчишин («Карпаты») – 4 тысячи
Ангел Червенков («Черноморец») – 3 тысячи
Результаты 1 тура
«Заря» - «Мариуполь» – 2:1 (Гордиенко, 50, Караваев, 85 - Чурко, 9 (пен.)
«Карпаты» - «Александрия» - 0:2 (Цуриков, 72, Пономарь, 81)
«Арсенал» - «Львов» – 0:2 (Воронин, 28, Западня, 50)
«Черноморец» - «Олимпик» – 2:1 (Рыжук, 9, Татарков, 65 – Дегтярев, 70)
«Десна» - «Шахтер» – 0:2 (Мораес, 31, Марлос, 55)
«Динамо» - «Ворскла» – 1:0 (Даллку, 34 (авт.)
Результаты 2 тура
«Александрия» - «Заря» – 1:0 (Банада, 85)
«Львов» - «Динамо» – 0:1 (Русин, 90+2)
«Олимпик» - «Ворскла» – 1:0 (Балашов, 51)
«Карпаты» - «Черноморец» – 1:0 (Швед, 16)
«Шахтер» - «Арсенал» – 3:0 (Мораес, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37)
«Мариуполь» - «Десна» – 1:4 (Вакула, 68 – Хлебас, 3, 22, Филиппов, 59, 78)
Анонс 3 тура
3 августа
«Динамо» - «Шахтер» 19.00, «2+2»
4 августа
«Ворскла» - «Львов» 17.00, «Футбол 2»
«Заря» - «Черноморец» 19.30 «УНИАН»
5 августа
«Карпаты» - «Олмпик» 17.00, ZIK
«Арсенал» - «Мариуполь» 19.30, «Футбол 2»
«Десна» - «Александрия» 19.30, «Футбол 1»
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Комментарии к статье «Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы»
Позади матчи двух стартовых туров чемпионата Украины по футболу. «Шахтер» и «Динамо» начали турнир без очковых потерь. Оба гранда выиграли по два поединка и перед очередным украинским классико полны желания продлить победные серии.