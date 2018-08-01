Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы

Позади матчи двух стартовых туров чемпионата Украины по футболу. «Шахтер» и «Динамо» начали турнир без очковых потерь. Оба гранда выиграли по два поединка и перед очередным украинским классико полны желания продлить победные серии.

Очная встреча динамовцев и «горняков» состоится уже в ближайшую пятницу, 3 августа, рамках 3-го тура. При этом «Динамо» обыграло «Ворсклу» и «Львов» с минимальным счетом – 1:0. Особенно сложным для подопечных Александра Хацкевича стал визит во Львов, где единственный гол в игре с ФК «Львов» был забит в компенсированное арбитром время. Победный мяч первым же касанием провел Назарий Русин.

«Шахтер» в гостях взял верх над «Десной», а затем в домашнем матче, который был сыгран 29 июля в Харькове, без проблем разобрался с «Арсеналом». Бразильский форвард Жуниор Мораес в каждом из поединков оставил свой автограф в воротах соперников.

Помимо «Шахтера» и «Динамо» удачно стартовала в чемпионате «Александрия». Команда Владимира Шарана после двух туров имеет в активе шесть очков. При этом 28 июля «Александрия» нанесла поражение участнику еврокубков – луганской «Заре».

Уникальный факт нового чемпионата: в двух стартовых турах, а это 12 игр, не зафиксировано ни одного ничейного результата.

Паулу Фонсека – вне конкуренции

Интернет-издание «Sportarena» опубликовало месячные зарплаты главных наставников команд высшей лиги чемпионата Украины. И вот как выглядит данный список:

Паулу Фонсека («Шахтер») – 330 тысяч долларов

Александр Хацкевич («Динамо») – 60 тысяч

Юрий Вернидуб («Заря») – 20 тысяч

Василий Сачко («Ворскла») – 15 тысяч

Фабрицио Раванелли («Арсенал-Киев») – 10 тысяч

Александр Бабич («Мариуполь») – 7,5 тысяч

Владимир Шаран («Александрия») – 7,5 тысяч

Роман Санжар («Олимпик») – 5 тысяч

Жилмар («Львов») – 4 тысячи

Александр Рябоконь («Десна») – 4 тысячи

Олег Бойчишин («Карпаты») – 4 тысячи

Ангел Червенков («Черноморец») – 3 тысячи

Результаты 1 тура

«Заря» - «Мариуполь» – 2:1 (Гордиенко, 50, Караваев, 85 - Чурко, 9 (пен.)

«Карпаты» - «Александрия» - 0:2 (Цуриков, 72, Пономарь, 81)

«Арсенал» - «Львов» – 0:2 (Воронин, 28, Западня, 50)

«Черноморец» - «Олимпик» – 2:1 (Рыжук, 9, Татарков, 65 – Дегтярев, 70)

«Десна» - «Шахтер» – 0:2 (Мораес, 31, Марлос, 55)

«Динамо» - «Ворскла» – 1:0 (Даллку, 34 (авт.)

Результаты 2 тура

«Александрия» - «Заря» – 1:0 (Банада, 85)

«Львов» - «Динамо» – 0:1 (Русин, 90+2)

«Олимпик» - «Ворскла» – 1:0 (Балашов, 51)

«Карпаты» - «Черноморец» – 1:0 (Швед, 16)

«Шахтер» - «Арсенал» – 3:0 (Мораес, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37)

«Мариуполь» - «Десна» – 1:4 (Вакула, 68 – Хлебас, 3, 22, Филиппов, 59, 78)

Анонс 3 тура

3 августа

«Динамо» - «Шахтер» 19.00, «2+2»

4 августа

«Ворскла» - «Львов» 17.00, «Футбол 2»

«Заря» - «Черноморец» 19.30 «УНИАН»

5 августа

«Карпаты» - «Олмпик» 17.00, ZIK

«Арсенал» - «Мариуполь» 19.30, «Футбол 2»

«Десна» - «Александрия» 19.30, «Футбол 1»