Дубль Агуэро, рекорд «ПСЖ», герой Селезнев

В минувший уик-энд матчами за Суперкубок страны был дан старт новым футбольным сезонам в Англии, Франции, Голландии, Португалии и Турции.

Хосеп Гвардиола завоевал очередной трофей с «Манчестер Сити». «Горожане» открыли новый сезон победой над «Челси» в матче за Суперкубок Англии. Героем встречи стал аргентинский форвард Серхио Агуэрро, оформивший дубль.

Для «МанСити» эта победа в турнире стала пятой в истории. По числу трофеев «горожане» опередили «Челси» (4 победы в Суперкубке). Больше побед остается у «Тоттенхэма» (7), «Эвертона» (9), «Ливерпуля», «Арсенала» (по 15) и «Манчестер Юнайтед» (21).

Обладателем Суперкубка Франции в шестой раз подряд (9-й в истории – новый рекорд) стали футболисты «ПСЖ», которые не оставили шансов «Монако» - 4:0. При этом поединок состоялся не во Франции, а в китайском городе Шэньчжэнь. Анхель Ди Мария дважды расписался в воротах «монегасков», еще по мячу забили Кристиан Нкунку и Тимоти Веа.

«Порту» одержал волевую победу над «Авешем» (3:1) и впервые за последние пять лет завоевал Суперкубок Португалии. При этом «драконы» выиграли почетный трофей в 21-й раз.

Суперкубок Голландии разыгрывали ПСВ «Эйндховен» и «Фейенорд». Судьба поединка решалась в серии послематчевых пенальти – основное время встречи завершилось без голов. Игроки обеих команд выполнили по восемь ударов с 11-метровой отметки, а победу со счетом 6:5 праздновал «Фейенорд», завоевавший этот трофей четвертый раз в истории.

Также дело до футбольной лотереи дошло и в матче за Суперкубок Турции. «Акхисар Беледиеспор» с украинским форвардом Евгением Селезневым в стартовом составе был сильнее именитого «Галатасарая». Основное время игры завершилось вничью - 1:1. Причем счет в поединке открыл на 5-й минуте Евгений Селезнев. В серии пенальти успех был на стороне «Акхисар Беледиеспора» - 5:4, а решающий результативный удар с «точки» нанес Селезнев.