|7 августа 2018
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Впервые в истории в одном чемпионате Европы соединили легкую атлетику, водные виды спорта, академическую греблю, велоспорт, триатлон, спортивную гимнастику и гольф. Большинство соревнований проходят в Глазго и Эдинбурге (Шотландия), и только легкая атлетика – в Берлине (Германия).
В копилке сборной Украины на континентальном чемпионате по летним видам спорта уже есть целый ряд наград. Прежде всего, стоит выделить пловца Михаила Романчука, который взял «золото» на дистанции 400 метров вольным стилем и «серебро» на 1500 метров этим же видом плавания.
Успешно в Глазго выступают украинские представительницы синхронного плавания, в активе которых четыре медали: «золото» и три «серебра». 5 августа на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Украины в командной комбинации.
Своим успешным выступлением радуют украинцы в соревнованиях по гребле, прыжкам в воду и велотреку. 6 августа не было равных украинскому дуэту Олег Колодий/София Лискун в соревнованиях смешанных команд по прыжкам в воду.
Всего же спортсмены Украины выиграли 13 наград: четыре золотых, восемь серебряных и одну бронзовую.
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Приветствую, гость! Вход
7 августа 2018
• Успешный старт сборной Украины
• Дубль Агуэро, рекорд «ПСЖ», герой Селезнев
• «Ювентус» и «Милан» совершили обмен, «Барселона» приобрела Видаля
• Киевский «автобус», гол Вербича, «Александрия» на вершине
2 августа 2018
• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
• Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки
• Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области
• Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту
• В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей
• На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию
• Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек
• Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят
• На фильтровальной станции впервые за 40 лет меняют кварцевый песок
• «Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды
• Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей
• Киевский рынок недвижимости: ситуация сегодня и прогнозы на будущее
• Что мешает развитию молодежных центров в Украине
• Косметологическая стоматология на страже здоровой улыбки
1 августа 2018
• 18 команд, огромная посещаемость на матчах, простая схема турнира
• Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы
• «В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями»
• «Золото» Белодед, «серебро» Зантарая и еще две «бронзы»
• Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
• Почему на Химике и на Вольной до сих пор нет новых светофоров
• С собственником общежития на Батюка, 8-а решили судиться
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Комментарии к статье «Успешный старт сборной Украины»
Впервые в истории в одном чемпионате Европы соединили легкую атлетику, водные виды спорта, академическую греблю, велоспорт, триатлон, спортивную гимнастику и гольф. Большинство соревнований проходят в Глазго и Эдинбурге (Шотландия), и только легкая атлетика – в Берлине (Германия).