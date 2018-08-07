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Книжная толока: как это было

Успешный старт сборной Украины

Алексей Журавлев
7 августа 2018 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл две медали чемпионата Европы.

Впервые в истории в одном чемпионате Европы соединили легкую атлетику, водные виды спорта, академическую греблю, велоспорт, триатлон, спортивную гимнастику и гольф. Большинство соревнований проходят в Глазго и Эдинбурге (Шотландия), и только легкая атлетика – в Берлине (Германия).

В копилке сборной Украины на континентальном чемпионате по летним видам спорта уже есть целый ряд наград. Прежде всего, стоит выделить пловца Михаила Романчука, который взял «золото» на дистанции 400 метров вольным стилем и «серебро» на 1500 метров этим же видом плавания. 

Успешно в Глазго выступают украинские представительницы синхронного плавания, в активе которых четыре медали: «золото» и три «серебра». 5 августа на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Украины в командной комбинации.

Своим успешным выступлением радуют украинцы в соревнованиях по гребле, прыжкам в воду и велотреку. 6 августа не было равных украинскому дуэту Олег Колодий/София Лискун в соревнованиях смешанных команд по прыжкам в воду.

Всего же спортсмены Украины выиграли 13 наград: четыре золотых, восемь серебряных и одну бронзовую.

 

 

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Комментарии к статье «Успешный старт сборной Украины»

Впервые в истории в одном чемпионате Европы соединили легкую атлетику, водные виды спорта, академическую греблю, велоспорт, триатлон, спортивную гимнастику и гольф. Большинство соревнований проходят в Глазго и Эдинбурге (Шотландия), и только легкая атлетика – в Берлине (Германия).

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