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Фотофакт

«Уставшие» полисмены

Современный теннис – турниры большого шлема ждут гостей

Татьяна Ковалева
16 августа 2018 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Теннисный сезон стартовал в январе и обещал быть зрелищным и сенсационным, так оно и вышло.

Перечень важных событий

Первый глобальный турнир мирового рейтинга Australian Open начался 16 января. Соревнование проходило в Мельбурне на таком покрытие как хард. Площадки с таким покрытием очень известны своей быстротой. На таких кортах для теннисиста важна подача. Если он обладает сильной и быстрой подачей, то очень высоки шансы пройти по сетке далеко. В этом сезоне вернулся после длительного периода Роджер Федерер. По итогу турнира он выступал стабильно и уверенно, несмотря на свой уже немалый возраст. В итоге он вышел в финал, где обыграл Рафу Надаля.

Следующий турнир прошел на кортах Парижа. Roland Garros известен своими грунтовыми покрытиями. Здесь же пристутствовал современный инвентарь для тенниса, который сильно помогает спортсменам показывать высокие результаты. На таких площадках игра более вязкая и медленная. Здесь уже не важна скорость подачи, самое важное – это уметь держать мяч в розыгрыше. Основным претендентом уже который год является Рафа Надаль, он обладает безумным розыгрышем и крученой подачей. Он и выиграл десятый по счету турнир во Франции и стал рекордсменом этого соревнования.

19 июня прошел Wimbledon . Этот вид соревнований проходит на травяных кортах. В этой классике обладателем кубка стал Роджер Федерер.

10 сентября закончился открытый чемпионат по теннису в США – US Open. Победил в турнире Рафа Надаль, который выиграл в конце Кевина Андерсона.

Завершился сезон итоговым турниром в Лондоне, куда попали лучшие теннисисты.

Не теряем надежду

Из-за травм не выступали такие сильные игроки, как серб Новак Джокович, британец Энди Маррей и швейцарец Станислав Вавринка. В их отсутствие борьбы почти не видно. Пока мы наблюдали за тотальным превосходством над другими игроками Федерера и Надаля. Для них это хороший шанс стать первым в итоговой сетке. Им уже немало лет и это их последняя возможность взобраться на верхнюю строчку рейтинга. Не стоит забывать и о молодых талантах, способных проявить себя. Например, Доминик Тим, который отлично играл на грунтовых покрытиях. Саша Зверев по ходу всего турнира показывает отличный и уверенный теннис на корте. Он обладает хорошими антропометрическими данными, это высокий рост и сильная подача. На двоих они взяли немало турниров ATP.

Конец теннисного сезона может получиться сенсационным и неожиданным для многих болельщиков.

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Комментарии к статье «Современный теннис – турниры большого шлема ждут гостей»

Теннисный сезон стартовал в январе и обещал быть зрелищным и сенсационным, так оно и вышло.

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