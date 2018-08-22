|22 августа 2018
|Просмотров: 70
|
13-19 августа в столице Ирландии – Дублине - проходил чемпионат Европы по водным видам спорта среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями, на котором блестяще выступили пловцы Славянска, впрочем, как и вся сборная Украины.
Так, в общекомандном зачете украинская сборная уверенно заняла первое место. В ее активе 106 медалей, из которых 33 золотых, 44 серебряных и 29 бронзовых.
Под руководством Андрея и Светланы Казначеевых в составе сборной Украины на континентальном первенстве приняли участие четыре славянских пловца – Виктор Смирнов и Сергей Клипперт (спортсмены с нарушением зрения), Андрей Трусов и Нина Козлова (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).
Из Дублина они привезли 11 наград. Семь медалей (три «золота», три «серебра» и «бронзу) в семи заплывах завоевал Виктор Смирнов. Полный комплект наград (три медали разного достоинства) выиграл Андрей Трусов. Сергей Клипперт взял «серебро» на дистанции 100 метров на спине. Лучший результат Нины Козловой – 6-е место на дистанции 100 метров брассом.
Также следует добавить, что всего пловцы Донецкой области завоевали 25 наград.
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
• С Университетской открыли проезд к налоговой
• Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»
• С улицы Свободы убрали торговый павильон
• На улице Свободы исчезают клены
• В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд
• Современный теннис – турниры большого шлема ждут гостей
• На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»
• История выпечки: от Древнего Египта до наших дней
• В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
— 22 августа 2018 —
«Реал» и «Атлетико» встретились в Таллине (Эстония) в матче за Суперкубок УЕФА. В поединке двух футбольных грандов Мадрида сильнее был «Атлетико», который завоевал почетный трофей, благодаря двум голам в дополнительное время.
— 22 августа 2018 —
После матчей 5 тура на вершине турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу в высшей лиге наблюдается троевластие. «Шахтер», «Александрия» и «Динамо» набрали по 12 очков.
— 22 августа 2018 —
Серб Новак Джокович вошел в историю, как первый теннисист, которому удалось выиграть все девять турниров серии Мастерс. Финальная точка была поставлена в минувший уик-энд, когда Джокович выиграл соревнования в американском Цинциннати.
— 22 августа 2018 —
19 августа в Харькове состоялся традиционный 33-й по счету международный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе, посвященный Дню города и Дню независимости Украины.
Приветствую, гость! Вход
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
• С Университетской открыли проезд к налоговой
• Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»
• С улицы Свободы убрали торговый павильон
• На улице Свободы исчезают клены
• В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд
• Современный теннис – турниры большого шлема ждут гостей
• На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»
• История выпечки: от Древнего Египта до наших дней
• В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянские пловцы покорили Дублин»
13-19 августа в столице Ирландии – Дублине - проходил чемпионат Европы по водным видам спорта среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями, на котором блестяще выступили пловцы Славянска, впрочем, как и вся сборная Украины.