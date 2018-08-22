Славянские пловцы покорили Дублин

13-19 августа в столице Ирландии – Дублине - проходил чемпионат Европы по водным видам спорта среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями, на котором блестяще выступили пловцы Славянска, впрочем, как и вся сборная Украины.

Так, в общекомандном зачете украинская сборная уверенно заняла первое место. В ее активе 106 медалей, из которых 33 золотых, 44 серебряных и 29 бронзовых.

Под руководством Андрея и Светланы Казначеевых в составе сборной Украины на континентальном первенстве приняли участие четыре славянских пловца – Виктор Смирнов и Сергей Клипперт (спортсмены с нарушением зрения), Андрей Трусов и Нина Козлова (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

Из Дублина они привезли 11 наград. Семь медалей (три «золота», три «серебра» и «бронзу) в семи заплывах завоевал Виктор Смирнов. Полный комплект наград (три медали разного достоинства) выиграл Андрей Трусов. Сергей Клипперт взял «серебро» на дистанции 100 метров на спине. Лучший результат Нины Козловой – 6-е место на дистанции 100 метров брассом.

Также следует добавить, что всего пловцы Донецкой области завоевали 25 наград.