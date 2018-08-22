|22 августа 2018
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Серб Новак Джокович вошел в историю, как первый теннисист, которому удалось выиграть все девять турниров серии Мастерс. Финальная точка была поставлена в минувший уик-энд, когда Джокович выиграл соревнования в американском Цинциннати.
В решающем матче турнира с призовым фондом 5,6 миллиона долларов сербский теннисист в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 переиграл Роже Федерера из Швейцарии. Для Джоковича это 24 победа при 22 поражениях в противостояниях с Федерером.
После успеха в Цинциннати Новак имеет в своем активе 70 титулов. Кстати, серб до этого проиграл в Цинциннати пять финалов.
Нынешняя победа позволила Новаку собрать так называемый «Золотой Мастерс» - выигрыш всех девяти турниров данной категории. Отсчет соревнований данной категории берет свое начало с 1990 года.
У женщин победительницей турнира в Цинциннати стала Кики Бертенс из Голландии. В решающем поединке она одержала волевую победу над первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии – 2:6, 7:6, 6:2. Стоит добавить, что на стадии четвертьфиналов ракетки зачехлили две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Леся Цуренко.
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Комментарии к статье «Новак Джокович покорил корты Цинциннати»
Серб Новак Джокович вошел в историю, как первый теннисист, которому удалось выиграть все девять турниров серии Мастерс. Финальная точка была поставлена в минувший уик-энд, когда Джокович выиграл соревнования в американском Цинциннати.