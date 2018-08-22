Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»

|22 августа 2018
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После матчей 5 тура на вершине турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу в высшей лиге наблюдается троевластие. «Шахтер», «Александрия» и «Динамо» набрали по 12 очков.
При этом у динамовцев остается игра в запасе (перенесенный на 26 сентября поединок 4 тура «Мариуполь» - «Динамо»). В центральной встрече отчетного тура подопечные Александра Хацкевича, имеющие плотный игровой график (матчи национального чемпионата чередуются с играми квалификации Лиги чемпионов), как и в предыдущих трех поединках турнира вновь с минимальным счетом 1:0 праздновали успех, обыграв «Александрию». Исход матча решил гол Виктора Цыганкова в середине второго тайма, забитый хлестким ударом с 16-ти метров.
Таким образом, «Динамо» прервало 16-тиматчевую беспроигрышную серию «Александрии» в национальном чемпионате.
«Шахтер» во Львове переиграл команду с одноименным названием со счетом 2:0. Сначала отличился Марлос, который теперь вместе с Жуниором Мораесом возглавляют список бомбардиров чемпионата – у обоих игроков по три забитых мяча. А точку в поединке поставил Сергей Болбат на последней минуте встречи.
Матч против «Львова» стал 100-м для Паулу Фонсеки у руля донецкого клуба. Под руководством португальского наставника «горняки» выиграли 77 встреч с общей разницей мячей 209–78.
«Ворскла» одержала домашнюю волевую победу над «Мариуполем». При этом гол Владислава Кулача без сомнения один из лучших в истории украинского футбола. Его 25-летний форвард забил в падении через себя с 13-ти метров в стиле Криштиану Роналду (гол португальца в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2017/2018).
Киевский «Арсенал», который с нынешнего сезона возглавляет известный итальянец Фабрицио Раванелли, последним из 12 клубов элиты набрал зачетные баллы. В столице Украины «Арсенал» разошелся миром с «Черноморцем».
Результаты 5 тура
«Арсенал» – «Черноморец» – 1:1 (Майданевич, 25 – Бабенко, 35)
«Львов» – «Шахтер» – 0:2 (Марлос, 21, Болбат, 90)
«Динамо» – «Александрия» – 1:0 (Цыганков, 68)
«Десна» – «Карпаты» – 2:2 (Безбородько, 25, Фаворов, 42 – Мирошниченко, 58, Мехремич, 80)
«Заря» – «Олимпик» – 0:0
«Ворскла» – «Мариуполь» – 2:1 (Кулач, 29, Полегенько, 88 (авт.) – Фомин, 21)
Лучшие бомбардиры – Жуниор Мораес, Марлос (оба - «Шахтер») - 3.
Анонс 6 тура
24 августа
«Олимпик» - «Шахтер» 19.00, «Футбол 1»
25 августа
«Александрия» - «Ворскла» 17.00, «Футбол 2»
«Черноморец» - «Динамо» 19.30, «Футбол 2»
26 августа
«Заря» - «Десна» 19.30, «УНИАН»
«Мариуполь» - «Львов» 19.30, «Футбол 1»
«Карпаты» - «Арсенал» 19.30, «ZIK»
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Комментарии к статье «Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»»
После матчей 5 тура на вершине турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу в высшей лиге наблюдается троевластие. «Шахтер», «Александрия» и «Динамо» набрали по 12 очков.