Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»

После матчей 5 тура на вершине турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу в высшей лиге наблюдается троевластие. «Шахтер», «Александрия» и «Динамо» набрали по 12 очков.

При этом у динамовцев остается игра в запасе (перенесенный на 26 сентября поединок 4 тура «Мариуполь» - «Динамо»). В центральной встрече отчетного тура подопечные Александра Хацкевича, имеющие плотный игровой график (матчи национального чемпионата чередуются с играми квалификации Лиги чемпионов), как и в предыдущих трех поединках турнира вновь с минимальным счетом 1:0 праздновали успех, обыграв «Александрию». Исход матча решил гол Виктора Цыганкова в середине второго тайма, забитый хлестким ударом с 16-ти метров.

Таким образом, «Динамо» прервало 16-тиматчевую беспроигрышную серию «Александрии» в национальном чемпионате.

«Шахтер» во Львове переиграл команду с одноименным названием со счетом 2:0. Сначала отличился Марлос, который теперь вместе с Жуниором Мораесом возглавляют список бомбардиров чемпионата – у обоих игроков по три забитых мяча. А точку в поединке поставил Сергей Болбат на последней минуте встречи.

Матч против «Львова» стал 100-м для Паулу Фонсеки у руля донецкого клуба. Под руководством португальского наставника «горняки» выиграли 77 встреч с общей разницей мячей 209–78.

«Ворскла» одержала домашнюю волевую победу над «Мариуполем». При этом гол Владислава Кулача без сомнения один из лучших в истории украинского футбола. Его 25-летний форвард забил в падении через себя с 13-ти метров в стиле Криштиану Роналду (гол португальца в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2017/2018).

Киевский «Арсенал», который с нынешнего сезона возглавляет известный итальянец Фабрицио Раванелли, последним из 12 клубов элиты набрал зачетные баллы. В столице Украины «Арсенал» разошелся миром с «Черноморцем».

Результаты 5 тура

«Арсенал» – «Черноморец» – 1:1 (Майданевич, 25 – Бабенко, 35)

«Львов» – «Шахтер» – 0:2 (Марлос, 21, Болбат, 90)

«Динамо» – «Александрия» – 1:0 (Цыганков, 68)

«Десна» – «Карпаты» – 2:2 (Безбородько, 25, Фаворов, 42 – Мирошниченко, 58, Мехремич, 80)

«Заря» – «Олимпик» – 0:0

«Ворскла» – «Мариуполь» – 2:1 (Кулач, 29, Полегенько, 88 (авт.) – Фомин, 21)

Лучшие бомбардиры – Жуниор Мораес, Марлос (оба - «Шахтер») - 3.

Анонс 6 тура

24 августа

«Олимпик» - «Шахтер» 19.00, «Футбол 1»

25 августа

«Александрия» - «Ворскла» 17.00, «Футбол 2»

«Черноморец» - «Динамо» 19.30, «Футбол 2»

26 августа

«Заря» - «Десна» 19.30, «УНИАН»

«Мариуполь» - «Львов» 19.30, «Футбол 1»

«Карпаты» - «Арсенал» 19.30, «ZIK»