«Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА

|22 августа 2018
|Просмотров: 65
|
«Реал» и «Атлетико» встретились в Таллине (Эстония) в матче за Суперкубок УЕФА. В поединке двух футбольных грандов Мадрида сильнее был «Атлетико», который завоевал почетный трофей, благодаря двум голам в дополнительное время.
В основное время поединка было забито четыре мяча – 2:2. Причем, «Атлетико» вышел вперед уже на 1-й минуте – самый быстрый гол в истории розыгрыша. Его забил Диего Коста – герой матча. «Реал» проявил характер и склонил чашу весов на свою сторону к 63-й минуте после голов Бензема и Рамоса (пенальти). Но все тот же Коста вновь проявил бомбардирские качества, оформив дубль на 79-й минуте.
Футбольный овертайм – 2 дополнительных тайма по 15 минут – все сложилось, как нельзя лучше, для игроков «Атлетико». Точные удары Сауля и Коке принесли подопечным Диего Симеоне победу в матче, а с ней и заветный трофей, который для «Атлетико» стал третьим в истории. У «Реала» осталось четыре победы в данном розыгрыше.
УЕФА назвал номинантов на приз лучшему футболисту года по итогам сезона-2017/18. Лучшие шансы получить данный приз имеют Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич.
Наградой отмечают футболистов, которые в минувшем сезоне играли за клуб на территории одного из членов УЕФА, национальность при этом значения не имеет. Игроков оценивают по выступлениям во всех турнирах: национальных, еврокубковых и соревнованиях для сборных.
Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) - победитель Лиги чемпионов, финалист чемпионата мира и обладатель награды лучшему игроку чемпионата мира.
Криштиану Роналду («Реал»/»Ювентус», сборная Португалии) – победитель Лиги чемпионов в рекордный пятый раз, в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.
Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) - финалист Лиги чемпионов, который в дебютном сезоне в «Ливерпуле» установил сразу несколько рекордов.
Также в топ-10 вошли следующие игроки - Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия) и Серхио Рамос («Реал», Испания).
Лучший футболист будет назван 30 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако.
Италия, 1-й тур
Кьево» - «Ювентус» - 2:3
«Лацио» - «Наполи» - 1:2
«Торино» - «Рома» - 0:1
«Сассуоло» - «Интер» - 1:0
«Парма» - «Удинезе» - 2:2
Испания, 1-й тур
«Барселона» - «Алавес» - 3:0
«Реал» - «Хетафе» - 2:0
«Валенсия» - «Атлетико» - 1:1
«Райо Вальекано» - «Севилья» - 1:4
«Вильяреал» - «Реал Сосьедад» - 1:2
Франция, 2-й тур
«Реймс» - «Лион» - 1:0
«Генгам» - «ПСЖ» - 1:3
«Тулуза» - «Бордо» - 2:1
«Монако» - «Лилль» - 0:0
«Ним» - «Марсель» - 3:1
Англия, 2-й тур
«Тоттенхэм» - «Фулхэм» - 3:1
«Челси» - «Арсенал» - 3:2
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» - 0:2
«МанСити» - «Хаддерсфилд» - 6:1
«Брайтон» - «МЮ» - 3:2
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
• С Университетской открыли проезд к налоговой
• Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»
• С улицы Свободы убрали торговый павильон
• На улице Свободы исчезают клены
• В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд
• Современный теннис – турниры большого шлема ждут гостей
• На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»
• История выпечки: от Древнего Египта до наших дней
• В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
— 22 августа 2018 —
После матчей 5 тура на вершине турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу в высшей лиге наблюдается троевластие. «Шахтер», «Александрия» и «Динамо» набрали по 12 очков.
— 22 августа 2018 —
Серб Новак Джокович вошел в историю, как первый теннисист, которому удалось выиграть все девять турниров серии Мастерс. Финальная точка была поставлена в минувший уик-энд, когда Джокович выиграл соревнования в американском Цинциннати.
— 22 августа 2018 —
13-19 августа в столице Ирландии – Дублине - проходил чемпионат Европы по водным видам спорта среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями, на котором блестяще выступили пловцы Славянска, впрочем, как и вся сборная Украины.
— 22 августа 2018 —
19 августа в Харькове состоялся традиционный 33-й по счету международный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе, посвященный Дню города и Дню независимости Украины.
Приветствую, гость! Вход
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
• С Университетской открыли проезд к налоговой
• Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»
• С улицы Свободы убрали торговый павильон
• На улице Свободы исчезают клены
• В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд
• Современный теннис – турниры большого шлема ждут гостей
• На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»
• История выпечки: от Древнего Египта до наших дней
• В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА»
«Реал» и «Атлетико» встретились в Таллине (Эстония) в матче за Суперкубок УЕФА. В поединке двух футбольных грандов Мадрида сильнее был «Атлетико», который завоевал почетный трофей, благодаря двум голам в дополнительное время.