«Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА

«Реал» и «Атлетико» встретились в Таллине (Эстония) в матче за Суперкубок УЕФА. В поединке двух футбольных грандов Мадрида сильнее был «Атлетико», который завоевал почетный трофей, благодаря двум голам в дополнительное время.

В основное время поединка было забито четыре мяча – 2:2. Причем, «Атлетико» вышел вперед уже на 1-й минуте – самый быстрый гол в истории розыгрыша. Его забил Диего Коста – герой матча. «Реал» проявил характер и склонил чашу весов на свою сторону к 63-й минуте после голов Бензема и Рамоса (пенальти). Но все тот же Коста вновь проявил бомбардирские качества, оформив дубль на 79-й минуте.

Футбольный овертайм – 2 дополнительных тайма по 15 минут – все сложилось, как нельзя лучше, для игроков «Атлетико». Точные удары Сауля и Коке принесли подопечным Диего Симеоне победу в матче, а с ней и заветный трофей, который для «Атлетико» стал третьим в истории. У «Реала» осталось четыре победы в данном розыгрыше.

Роналду, Модрич и Салах – в первой тройке

УЕФА назвал номинантов на приз лучшему футболисту года по итогам сезона-2017/18. Лучшие шансы получить данный приз имеют Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич.

Наградой отмечают футболистов, которые в минувшем сезоне играли за клуб на территории одного из членов УЕФА, национальность при этом значения не имеет. Игроков оценивают по выступлениям во всех турнирах: национальных, еврокубковых и соревнованиях для сборных.

Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) - победитель Лиги чемпионов, финалист чемпионата мира и обладатель награды лучшему игроку чемпионата мира.

Криштиану Роналду («Реал»/»Ювентус», сборная Португалии) – победитель Лиги чемпионов в рекордный пятый раз, в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.

Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта) - финалист Лиги чемпионов, который в дебютном сезоне в «Ливерпуле» установил сразу несколько рекордов.

Также в топ-10 вошли следующие игроки - Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Рафаэль Варан («Реал», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия) и Серхио Рамос («Реал», Испания).

Лучший футболист будет назван 30 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако.

Италия, 1-й тур

Кьево» - «Ювентус» - 2:3

«Лацио» - «Наполи» - 1:2

«Торино» - «Рома» - 0:1

«Сассуоло» - «Интер» - 1:0

«Парма» - «Удинезе» - 2:2

Испания, 1-й тур

«Барселона» - «Алавес» - 3:0

«Реал» - «Хетафе» - 2:0

«Валенсия» - «Атлетико» - 1:1

«Райо Вальекано» - «Севилья» - 1:4

«Вильяреал» - «Реал Сосьедад» - 1:2

Франция, 2-й тур

«Реймс» - «Лион» - 1:0

«Генгам» - «ПСЖ» - 1:3

«Тулуза» - «Бордо» - 2:1

«Монако» - «Лилль» - 0:0

«Ним» - «Марсель» - 3:1

Англия, 2-й тур

«Тоттенхэм» - «Фулхэм» - 3:1

«Челси» - «Арсенал» - 3:2

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» - 0:2

«МанСити» - «Хаддерсфилд» - 6:1

«Брайтон» - «МЮ» - 3:2