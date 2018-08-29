Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»

|29 августа 2018
|Просмотров: 55
|
Донецкое дерби «Олимпика» и «Шахтера» открывало игровую программу 6-го тура чемпионата Украины по футболу. В сверхрезультативном матче победу одержали «горняки».
Все команды на поединки отчетного тура вышли в специальных футболках ко Дню независимости Украины. А эта встреча состоялась именно в день рождения страны – 24 августа в Киеве на стадионе «Динамо». «Шахтер» был явно сильнее соперника – 5:2. Неудержим на поле был Жуниор Мораес. Бразильский форвард «горняков» оформил хет-трик. Кстати, четвертый по счету в играх национального чемпионата. При этом Мораес единственный футболист в истории Украины с хет-триками в составе трех разных клубов («Металлург»Д, «Динамо», «Шахтер»).
А открыл счет в дерби Марлос, для которого это был 50-й забитый мяч в футболке «Шахтера». Кроме него эта цифра покорилась лишь 21 футболисту в истории донецкого клуба.
«Александрия» уверенно разобралась с «Ворсклой» и после игр 6 тура вместе с «Шахтером» лидирует в чемпионате. В активе обоих клубов по 15 очков. Очередную победу подопечным Владимира Шарана принес Евгений Банада, сделавший дубль в течение двух минут.
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич решил дать «выходной» большей части игроков основного состава в гостевом поединке с «Черноморцем» и за такое решение поплатился потерей двух зачетных баллов, причем впервые в нынешнем чемпионате. «Моряки» смогли отобрать очки у столичного гранда, сыграв вничью со счетом 1:1. Стоит добавить, что футбольное поле в Одессе на стадионе «Черноморец» не выдерживает никакой критики.
Результаты 6 тура
«Олимпик» - «Шахтер» 2:5 (Пасич, 18, Данченко, 77 (авт.) - Марлос, 10, Мораес, 17, 32, 75, Степаненко, 41)
«Александрия» - «Ворскла» 2:0 (Банада, 15, 17)
«Черноморец» - «Динамо» 1:1 (Русин, 59 – Грачев, 84)
«Заря» - «Десна» - 0:2 (Старенький, 11, Безбородько, 73)
«Мариуполь» - «Львов» - 2:2 (Пихаленок, 49, Чурко, 59 – Парамонов, 45, Дуарте, 51)
«Карпаты» - «Арсенал» - 1:2 (Ербес, 55 - Ореховский, 28, Гринь, 39)
Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Шахтер») - 6.
Анонс 7 тура
31 августа
«Ворскла» - «Черноморец» 19.00, «Футбол 1»
1 сентября
«Шахтер» - «Мариуполь» 19.30, «Футбол 2»
2 сентября
«Десна» - «Олимпик» 14.00, «Футбол 1»
«Львов» - «Александрия» 17.00, «Футбол 1»
«Арсенал» - «Заря» 19.30, «Футбол 1»
«Динамо» - «Карпаты» 19.30, «2+2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
• На улице Шевченко запретили останавливаться
• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
• Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»
• Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно
• Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие
28 августа 2018
• Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги
• Грузоперевозки Китай-Украина — важная часть международных связей
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
— 29 августа 2018 —
Второй год кряду киевское «Динамо» не может пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне непреодолимым барьером для подопечных Александра Хацкевича стал амстердамский «Аякс».
— 29 августа 2018 —
27 августа на кортах Национального теннисного центра Нью-Йорка стартовал последний в сезоне турнир серии «Большого шлема» - Открытый чемпионат США, он же US Open. И сразу же шесть украинских теннисисток вступили в борьбу в женской одиночной сетке соревнований.
— 29 августа 2018 —
Андрей Лунин нынешним летом стал игроком мадридского «Реала». Один из лучших клубов Европы заплатил за 19-летнего украинского голкипера 8 миллионов евро. Однако ближайший год на правах аренды Андрей проведет в «Леганесе».
— 29 августа 2018 —
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко опубликовал полный список игроков, которых вызвал на ближайшие сборы перед стартом в Лиге наций.
Приветствую, гость! Вход
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
• На улице Шевченко запретили останавливаться
• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
• Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»
• Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно
• Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие
28 августа 2018
• Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги
• Грузоперевозки Китай-Украина — важная часть международных связей
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»»
Донецкое дерби «Олимпика» и «Шахтера» открывало игровую программу 6-го тура чемпионата Украины по футболу. В сверхрезультативном матче победу одержали «горняки».