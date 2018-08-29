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Фотофакт

Праздник в фотографиях

Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»

Алексей Журавлев
29 августа 2018 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес стал автором первого хет-трика в нынешнем чемпионате.

Донецкое дерби «Олимпика» и «Шахтера» открывало игровую программу 6-го тура чемпионата Украины по футболу. В сверхрезультативном матче победу одержали «горняки».

Все команды на поединки отчетного тура вышли в специальных футболках ко Дню независимости Украины. А эта встреча состоялась именно в день рождения страны – 24 августа в Киеве на стадионе «Динамо». «Шахтер» был явно сильнее соперника – 5:2. Неудержим на поле был Жуниор Мораес. Бразильский форвард «горняков» оформил хет-трик. Кстати, четвертый по счету в играх национального чемпионата. При этом Мораес единственный футболист в истории Украины  с хет-триками в составе трех разных клубов («Металлург»Д, «Динамо», «Шахтер»).

А открыл счет в дерби Марлос, для которого это был 50-й забитый мяч в футболке «Шахтера». Кроме него эта цифра покорилась лишь 21 футболисту в истории донецкого клуба.

«Александрия» уверенно разобралась с «Ворсклой» и после игр 6 тура вместе с «Шахтером» лидирует в чемпионате. В активе обоих клубов по 15 очков. Очередную победу подопечным Владимира Шарана принес Евгений Банада, сделавший дубль в течение двух минут.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич решил дать «выходной» большей части игроков основного состава в гостевом поединке с «Черноморцем» и за такое решение поплатился потерей двух зачетных баллов, причем впервые в нынешнем чемпионате.  «Моряки» смогли отобрать очки у столичного гранда, сыграв вничью со счетом 1:1. Стоит добавить, что футбольное поле в Одессе на стадионе «Черноморец» не выдерживает никакой критики.

Результаты 6 тура

«Олимпик» - «Шахтер» 2:5 (Пасич, 18, Данченко, 77 (авт.) - Марлос, 10, Мораес, 17, 32, 75, Степаненко, 41)

«Александрия» - «Ворскла» 2:0 (Банада, 15, 17)

«Черноморец» - «Динамо» 1:1 (Русин, 59 – Грачев, 84)

«Заря» - «Десна» - 0:2 (Старенький, 11, Безбородько, 73)

«Мариуполь» - «Львов» - 2:2 (Пихаленок, 49, Чурко, 59 – Парамонов, 45, Дуарте, 51)

«Карпаты» - «Арсенал» - 1:2 (Ербес, 55 - Ореховский, 28, Гринь, 39)

Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Шахтер») - 6.

Анонс 7 тура

31 августа

«Ворскла» - «Черноморец» 19.00, «Футбол 1»

1 сентября

«Шахтер» - «Мариуполь» 19.30, «Футбол 2»

2 сентября

«Десна» - «Олимпик» 14.00, «Футбол 1»

«Львов» - «Александрия» 17.00, «Футбол 1»

«Арсенал» - «Заря» 19.30, «Футбол 1»

«Динамо» - «Карпаты» 19.30, «2+2»

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Комментарии к статье «Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»»

Донецкое дерби «Олимпика» и «Шахтера» открывало игровую программу 6-го тура чемпионата Украины по футболу. В сверхрезультативном матче победу одержали «горняки».

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