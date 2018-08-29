Андрей Лунин перешел в «Леганес»

Андрей Лунин нынешним летом стал игроком мадридского «Реала». Один из лучших клубов Европы заплатил за 19-летнего украинского голкипера 8 миллионов евро. Однако ближайший год на правах аренды Андрей проведет в «Леганесе».

В новой команде Лунин будет выступать под 99-м номером. «Леганес» - клуб Примеры, в минувшем сезоне занял 17-е место. 1 сентября «Леганес» отправится в Мадрид на встречу 3-го тура чемпионата Испании против «Реала». Однако по условия договора, Лунину запрещено играть против Королевского клуба.

В минувший уик-энд очередные победы в Примере одержали «Реал» и «Барселона». И только эти два гранда после двух туров не теряли очков.

В Серии А таких команд три. «Ювентус», «Наполи» и СПАЛ также выиграли на старте чемпионата Италии по два поединка. Стоит отметить волевую победу «Наполи» над «Миланом». Проигрывая со счетом 0:2, подопечные Карло Анчелотти выиграли матч – 3:2.

А вот «Рома» в домашнем поединке с «Аталантой» потеряла два очка, сыграв вничью 3:3. При этом «Волки» после первого тайма «горели» - 1:3. Наставник римлян Эусебио ди Франческо сильно нервничал и даже сломал кисть руки, ударив кулаком по ограждающему стеклу скамейки запасных, когда его подопечные сравняли счет в игре.

В Англии уже сыграны матчи трех туров. «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Уотфорд» идут без потерь. Гол Мохамеда Салаха принес «Ливерпулю» победу во встрече с «Брайтоном» (1:0). Поразительно, но Салах забил 29 мячей в 29 матчах за «Ливерпуль» на Энфилде во всех соревнованиях.

«Челси» в гостях переиграл «Ньюкасл» (2:1), а Эден Азар открыл счет в игре ударом с пенальти. Азар забил 70-й гол в чемпионате Англии за «Челси». Лучше показатели только у Дидье Дрогба (104) и Фрэнка Лэмпарда (147).

28 августа в Мюнхене на «Альянц-Арене» состоялся прощальный матч Бастиана Швайнштайгера за «Баварию», в составе которой хавбек провел 13 сезонов (500 игр) и завоевал все главные клубные трофеи. «Бавария» играла против «Чикаго Файр» из МЛС – нынешней команды Бастиана.

Болельщики были в восторге – они заполнили 75-тысячный стадион и приготовили огромные баннеры на прощальную игру Швайнштайгера. Первый тайм Бастиан провел в футболке «Чикаго Файр», а после перерыва появился на поле уже как игрок «Баварии». Найти Швайнштайгера на поле было не так уж и просто - под 31-м номером играли все его партнеры по «Баварии».

Мюнхенский клуб был явно сильнее заокеанского гостя – 4:0. Четвертый гол в игре забил именно виновник торжества.

Контракт 34-летнего Бастиана с «Чикаго» рассчитан до конца 2018 года. О завершении карьеры он не объявлял.

Италия, 2-й тур

«Ювентус» - «Лацио» - 2:0

СПАЛ – «Парма» - 1:0

«Интер» - «Торино» - 2:2

«Фиорентина» - «Кьево» - 6:1

Испания, 2-й тур

«Вальядолид» - «Барселона» - 0:1

«Жирона» - «Реал»М – 1:4

«Атлетико» - «Райо Вальекано» - 1:0

«Севилья» - «Вильяреал» - 2:0

Франция, 3-й тур

«Лион» - «Страсбур» - 2:0

«ПСЖ» - «Анже» - 3:1

«Бордо» - «Монако» - 2:1

«Марсель» - «Ренн» - 2:1

Англия, 3-й тур

«Вулверхэмптон» - «МанСити» - 1:1

«Арсенал» - «Вест Хэм» - 3:1

«МЮ» - «Тоттенхэм» - 0:3

«Саутгемптон» - «Лестер» - 1:2

Германия, 1-й тур

«Бавария» - «Хоффенхайм» - 3:1

«Боруссия»Д – «Лейпциг» - 4:1

«Боруссия»М – «Байер» - 2:0

«Фрайбург» - «Айнтрахт» - 0:2