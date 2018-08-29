«Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы

Второй год кряду киевское «Динамо» не может пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне непреодолимым барьером для подопечных Александра Хацкевича стал амстердамский «Аякс».

Как оказалось, итог противостояния во многом был предрешен после первой встречи, которая состоялась 22 августа в Амстердаме. Ее «Аякс» выиграл со счетом 3:1. Хотя, забитый гол на чужом поле, оставлял надежду вице-чемпиону Украины на общий успех.

Ответный поединок был сыгран 28 августа в Киеве на НСК «Олимпийский». Для игроков «Динамо» результат матча - 0:0 стал равносильным поражению. Также надо признать, что по тем событиям, которые происходили на поле, итоговые цифры на табло для киевского клуба еще не самый худший вариант. Изначально «Динамо» необходимо было забивать как минимум дважды, но превосходство гостей из Амстердама было настолько очевидным, что только невероятное везение и блестящая игра в рамке ворот Дениса Бойко спасли хозяев не только от поражения, но и от разгрома. Статистика ударов по воротам 20:3 в пользу голландского клуба, при нереализованном пенальти и нескольких стопроцентных моментах. И именно в этих двух встречах «Аякс» продемонстрировал огромное количество недостатков в игре киевского клуба.

Однако еврокубковый сезон, для «Динамо» продолжается. После неудачи на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов, подопечные Александра Хацкевича автоматически получили место в групповом турнире Лиги Европы. А этот турнир, вне всякого сомнения, сейчас станет хорошей закалкой для молодой киевской команды.