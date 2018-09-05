Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые

|5 сентября 2018
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30 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В самом престижном европейском клубном турнире Украину представит донецкий «Шахтер». «Горняки» будут выступать в квартете F, где дважды встретятся – дома и в гостях - с «Манчестер Сити», «Хоффенхаймом» и «Лионом».
Подопечные Паулу Фонсеки забронировали себе место среди лучших 32 клубов континента автоматически, став чемпионом Украины по итогам сезона 2017/2018. На стадии группового этапа «Шахтер» второй год подряд сыграет с английским клубом «Манчестер Сити». А вот с «Хоффенхаймом» (Германия) и «Лионом» (Франция) «оранжево-черные» сыграют впервые.
Вице-чемпион Украины – футболисты киевского «Динамо» не преодолели раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов (подопечные Александра Хацкевича по сумме двух матчей проиграли противостояние «Аяксу» - 1:3) и продолжат еврокубковый путь на стадии группового этапа Лиги Европы. Также в этом турнире примет участие полтавская «Ворскла». Соперниками «Динамо» в Лиге Европы будут «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция) и «Яблонец» (Чехия), «Ворсклы» - «Арсенал» (Англия), «Спортинг» (Португалия) и «Карабах» (Азербайджан).
Группа А: «Атлетико», «Боруссия»Д, «Монако», «Брюгге»
Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм», ПСВ «Эйндховен», «Интер»
Группа C: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда»
Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай»
Группа E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК (Греция)
Группа F: «МанСити», «Шахтер», «Лион», «Хоффенхайм»
Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория»
Группа H: «Ювентус», «МЮ», «Валенсия», «Янг Бойз»
Группа A: «Байер», «Лудогорец», «Цюрих», АЕК (Кипр)
Группа B: «Зальцбург», «Селтик», «Лейпциг», «Русенборг»
Группа C: «Зенит», «Копенгаген», «Бордо», «Славия»
Группа D: «Андерлехт», «Фенербахче», «Динамо»З, «Спартак»Трн
Группа E: «Арсенал», «Спортинг», «Карабах», «Ворскла»
Группа F: «Олимпиакос», «Милан», «Бетис», «Дюделанж»
Группа G: «Вильяреал», «Рапид», «Спартак»М, «Рейнджерс»
Группа H: «Лацио», «Марсель», «Айнтрахт», «Аполлон»
Группа I: «Бешикташ», «Генк», «Мальмё», «Сарпсборг 08»
Группа J: «Севилья», «Краснодар», «Стандард», «Акхисар»
Группа K: «Динамо»К, «Астана», «Ренн», «Яблонец»
Группа L: «Челси», ПАОК, БАТЭ, «Види»
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30 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В самом престижном европейском клубном турнире Украину представит донецкий «Шахтер». «Горняки» будут выступать в квартете F, где дважды встретятся – дома и в гостях - с «Манчестер Сити», «Хоффенхаймом» и «Лионом».