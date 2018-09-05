|5 сентября 2018
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В субботу, 1 сентября, в Краматорске в Саду Бернацкого на синтетическом поле с искусственным покрытием ФК «Славянск» стал автором сенсацией, прервав 30 матчевую победную серию местного «Сапфира».
В минувшем сезоне «Сапфир» оформил чемпионство, выиграв все матчи турнира. В нынешнем чемпионате дела у подопечных Сергея Федоренко также шли великолепно: 12 викторий в 12-ти встречах. И вот неожиданная осечка. Хозяева контролировали ход поединка и уверенно себя чувствовали на поле, дважды забив в ворота славянской команды. Однако в заключительные 15 минут игрового времени, ФК «Славянск» сумел уйти от поражения. Сначала после розыгрыша углового ударом головой отличился Иван Власенко, а на последних минутах игры самым проворным в штрафной площадке «Сапфира» оказался Антон Бондаренко. Боевая ничья – 2:2. «Сапфир» по-прежнему на вершине, а вот ФК «Славянск» продолжает борьбу за место в верхней части турнирной таблицы.
Результаты 14 тура
«ДВУОР-Бахмут» - Прометей - 3:0
«Форум-Авто» - «Энергия» - 6:1
«Сапфир» - ФК «Славянск» - 2:2
«Шахтер» - «Локомотив» - 2:0
ФК «Долина» - «Авангард U-19» - 0:2
Из-за финансовых трудностей клуб «Прометей» (Великая Новоселка) снялся с розыгрыша чемпионата.
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• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
• Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова
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• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
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Комментарии к статье «ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»»
В субботу, 1 сентября, в Краматорске в Саду Бернацкого на синтетическом поле с искусственным покрытием ФК «Славянск» стал автором сенсацией, прервав 30 матчевую победную серию местного «Сапфира».