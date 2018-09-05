ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

В минувшем сезоне «Сапфир» оформил чемпионство, выиграв все матчи турнира. В нынешнем чемпионате дела у подопечных Сергея Федоренко также шли великолепно: 12 викторий в 12-ти встречах. И вот неожиданная осечка. Хозяева контролировали ход поединка и уверенно себя чувствовали на поле, дважды забив в ворота славянской команды. Однако в заключительные 15 минут игрового времени, ФК «Славянск» сумел уйти от поражения. Сначала после розыгрыша углового ударом головой отличился Иван Власенко, а на последних минутах игры самым проворным в штрафной площадке «Сапфира» оказался Антон Бондаренко. Боевая ничья – 2:2. «Сапфир» по-прежнему на вершине, а вот ФК «Славянск» продолжает борьбу за место в верхней части турнирной таблицы.

Результаты 14 тура

«ДВУОР-Бахмут» - Прометей - 3:0

«Форум-Авто» - «Энергия» - 6:1

«Сапфир» - ФК «Славянск» - 2:2

«Шахтер» - «Локомотив» - 2:0

ФК «Долина» - «Авангард U-19» - 0:2

Из-за финансовых трудностей клуб «Прометей» (Великая Новоселка) снялся с розыгрыша чемпионата.