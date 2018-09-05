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Фотофакт

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У сборной Украины по футболу появилась новая форма

Алексей Журавлев
5 сентября 2018 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ее презентация состоялась 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский». В ней приняли участие игроки национальной команды – Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Роман Яремчук, Андрей Пятов и Андрей Лунин. 

Основной комплект формы сборной Украины - желтый, запасной - синий. Третий комплект - белый. Вратари национальной команды будут играть в форме черного либо красного цветов. На лицевой части футболку украшает узор в виде трезубцев. На обратной стороне футболки над фамилией размещена надпись «Слава Украине». Производителем формы стала компания Joma.

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Комментарии к статье «У сборной Украины по футболу появилась новая форма»

Ее презентация состоялась 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский». В ней приняли участие игроки национальной команды – Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Роман Яремчук, Андрей Пятов и Андрей Лунин. 

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Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

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