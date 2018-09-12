Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open

Первой титул над головой подняла Наоми Осака. Японская теннисистка впервые играла в финале соревнований данной серии и с первой попытки стала обладательницей почетного трофея. В решающем поединке чемпионата Осака в двух сетах одолела Серену Уильямс – 6:2, 6:4. Стоит добавить, что на четвертьфинальной стадии розыгрыша Наоми взяла верх над украинкой Лесей Цуренко.

У мужчин лучшим теннисистом US Open стал серб Новак Джокович. В финале он в трех сетах справился с Хуаном-Мартином дель Потро из Аргентины – 6:3, 7:6, 6:3. Для Джоковича этот титул стал 14-м на турнирах Большого шлема в карьере. За счет третьей победы на US Open Новак сравнялся по количеству «Шлемов» с Питом Сампрасом, и теперь его обходят только два человека в истории: Рафаэль Надаль (17) и Роже Федерер (20).

В новом опубликованном рейтинге WTA первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с 6-го на 7-е место. Другая украинка Леся Цуренко, дошедшая до 1/4 US Open, поднялась сразу на 10 позиций и впервые в карьере заняла 26-е место.