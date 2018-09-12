ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»

Эта встреча состоялась в субботу, 8 сентября, в Доброполье на современном стадионе «Авангард», трибуны которого готовы вместить 3,5 тысяч зрителей, на поле с синтетическим покрытием. В этой игре ФК «Славянск» очень успешно распорядился своими голевыми моментами и, забив три мяча, одержал в итоге важную победу.

В первом тайме счет в матче открыл воспитанник «КДЮСШ-Славхлеб» Игорь Ермолаев. 17-летний хавбек результативно замкнул передачу Артема Ткачука. После перерыва номинальные гости увеличили свое преимущество до трех голов. Сначала Максим Молибога воспользовался ошибкой голкипера «Шахтера» Александра Суворова. Третий мяч в ворота «хозяев» был забит после стремительной контратаки славянской команды, которую начал голкипер Эдуард Терновых, продолжили Станислав Недогода и Влад Базилевич, а завершил Артем Ткачук.

«Шахтеру» под занавес поединка удалось отыграть один мяч. ФК «Славянск» записывает себе в актив три зачетных пункта и берет реванш у родинского клуба за домашнее поражение в игре первого круга (2:4).

Результаты 15 тура

«Сапфир» - «Энергия» - 9:3

«Хлебороб» - «Форум-Авто» - 2:4

«Шахтер» - ФК «Славянск» - 1:3

«Локомотив» - «Авангард U-19» - 2:5