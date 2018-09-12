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Фотофакт

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В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа

Алексей Журавлев
12 сентября 2018 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

8 сентября в Славянске на Соборной площади в рамках празднования Дня города прошли соревнования по по многоповторному жиму штанги лежа.

В открытом чемпионате Славянска приняли участие спортсмены фитнес-клубов «Манго» и «Атлант» (оба – Славянск) и «Эстетик жим» (Краматорск). Сначала свою силу со штангой весом 30 кг проявили представительницы прекрасной половины человечества. 43 повторения и гостья из Краматорска Марина Шикина занимает первое место. Ее коллега по клубу «Эстетик жим» Кристина Сотникова делает 38 движений и становится серебряным призером турнира. А спортсменка клуба «Манго» Инга Бобровская с результатом 37 повторений получает «бронзу». Стоит отметить, что в соревнованиях, как у женщин, так и мужчин, учитывался коэффициент атлетизма.

У мужчин сначала была «разминка» – вес штанги 55 кг. Победителем в данной категории уверенно стал Дмитрий Приходько. А затем в борьбу за награды вступили настоящие мужики. Они «жали» штангу весом 75, 100, 125 и 150 кг. «Золото» чемпионата выиграли Сергей Васильцов (жим штанги весом 75 кг, «Манго»), Владислав Сериков (100 кг, «Атлант»), Андрей Приходько (125 кг, «Манго») и Олег Тимченко (150 кг, «Манго»).

После официальной части соревнований несколько силачей решили продолжить выступления и начали жим штанги весом 150 кг. В данной «жимовой зарубе» на верхнюю ступень пьедестала поднялся Андрей Приходько, выполнив 8 повторений.  

В командном зачете места распределились следующим образом: 1-е место – «Манго», 2-е место – «Атлант», 3-е место – «Эстетик жим».

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Комментарии к статье «В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа»

8 сентября в Славянске на Соборной площади в рамках празднования Дня города прошли соревнования по по многоповторному жиму штанги лежа.

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