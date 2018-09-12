Максимальный результат на старте

Сборная Украины по футболу с побед над Чехией и Словакией стартовала в Лиге Наций УЕФА - новом турнире для европейских национальных команд.

Выступая в лиге В (группа 1), подопечные Андрея Шевченко 6 сентября в гостях в компенсированное арбитром время вырвали победу у сборной Чехии – 2:1. Голы в составе «желто-синей» команды забили Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Стоит отметить, что матч в Угерске-Градиште начался с опозданием на 15 минут из-за проблем с освещением на стадионе. А спустя три дня во Львове на «Арене Львов» при пустых трибунах Украины в равном поединке одержала викторию над Словакией – 1:0. Исход встречи решил гол Андрея Ярмоленко с пенальти на 80-й минуте.

16 октября Украина примет команду Чехии, а ровно через месяц – 16 ноября - завершит групповой раунд соревнований гостевым визитом в Словакию. Подопечные Андрея Шевченко имеют отличные шансы финишировать на первом месте в группе 1 лиги В.

Напомним, что в Лиге Наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Внутри лиг победители групп играют между собой два стыковых полуфинала и один финал – в итоге определяется по одному участнику чемпионата Европы от каждой лиги. Матчи плей-офф состоятся в 2019 году.