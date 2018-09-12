|12 сентября 2018
|Просмотров: 21
|
Сборная Украины по футболу с побед над Чехией и Словакией стартовала в Лиге Наций УЕФА - новом турнире для европейских национальных команд.
Выступая в лиге В (группа 1), подопечные Андрея Шевченко 6 сентября в гостях в компенсированное арбитром время вырвали победу у сборной Чехии – 2:1. Голы в составе «желто-синей» команды забили Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Стоит отметить, что матч в Угерске-Градиште начался с опозданием на 15 минут из-за проблем с освещением на стадионе. А спустя три дня во Львове на «Арене Львов» при пустых трибунах Украины в равном поединке одержала викторию над Словакией – 1:0. Исход встречи решил гол Андрея Ярмоленко с пенальти на 80-й минуте.
16 октября Украина примет команду Чехии, а ровно через месяц – 16 ноября - завершит групповой раунд соревнований гостевым визитом в Словакию. Подопечные Андрея Шевченко имеют отличные шансы финишировать на первом месте в группе 1 лиги В.
Напомним, что в Лиге Наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Внутри лиг победители групп играют между собой два стыковых полуфинала и один финал – в итоге определяется по одному участнику чемпионата Европы от каждой лиги. Матчи плей-офф состоятся в 2019 году.
12 сентября 2018
• Максимальный результат на старте
• В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа
• «Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит
• ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»
• Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open
10 сентября 2018
• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
7 сентября 2018
• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
• Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения
• За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников
• Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами
• Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем
• За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно
• Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения
• Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка
• Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней
• На Учительской прорвало магистральный водовод
• В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы
6 сентября 2018
• В Славянске набирает популярность велосипедное движение
• Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города
• На Вольной монтируют новые светофоры
• В Славянске решили бороться с пуховыми тополями
• Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома
• В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии
5 сентября 2018
• У сборной Украины по футболу появилась новая форма
• ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»
• Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open
• Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности
• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
• Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова
• Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице
— 12 сентября 2018 —
8 сентября в Славянске на Соборной площади в рамках празднования Дня города прошли соревнования по по многоповторному жиму штанги лежа.
— 12 сентября 2018 —
Авторитетная швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов на трансферном рынке с 2010 по 2018 год.
— 12 сентября 2018 —
В поединке 15 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд ФК «Славянск» в гостях переиграл родинский «Шахтер».
— 12 сентября 2018 —
Заключительный в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема открытый чемпионат США по теннису в одиночных разрядах выиграли Новак Джокович и Наоми Осака.
Приветствую, гость! Вход
12 сентября 2018
• Максимальный результат на старте
• В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа
• «Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит
• ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»
• Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open
10 сентября 2018
• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
7 сентября 2018
• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
• Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения
• За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников
• Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами
• Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем
• За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно
• Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения
• Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка
• Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней
• На Учительской прорвало магистральный водовод
• В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы
6 сентября 2018
• В Славянске набирает популярность велосипедное движение
• Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города
• На Вольной монтируют новые светофоры
• В Славянске решили бороться с пуховыми тополями
• Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома
• В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии
5 сентября 2018
• У сборной Украины по футболу появилась новая форма
• ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»
• Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open
• Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности
• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
• Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова
• Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Максимальный результат на старте»
Сборная Украины по футболу с побед над Чехией и Словакией стартовала в Лиге Наций УЕФА - новом турнире для европейских национальных команд.