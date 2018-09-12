 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Собственное имя города

Максимальный результат на старте

Алексей Журавлев
12 сентября 2018 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сборная Украины по футболу с побед над Чехией и Словакией стартовала в Лиге Наций УЕФА -  новом турнире для европейских национальных команд.

Выступая в лиге В (группа 1), подопечные Андрея Шевченко 6 сентября в гостях в компенсированное арбитром время вырвали победу у сборной Чехии – 2:1. Голы в составе «желто-синей» команды забили Евгений Коноплянка и Александр Зинченко.  Стоит отметить, что матч в Угерске-Градиште начался с опозданием на 15 минут из-за проблем с освещением на стадионе. А спустя три дня во Львове на «Арене Львов» при пустых трибунах Украины в равном поединке одержала викторию над Словакией – 1:0. Исход встречи решил гол Андрея Ярмоленко с пенальти на 80-й минуте.

16 октября Украина примет команду Чехии, а ровно через месяц – 16 ноября - завершит групповой раунд соревнований гостевым визитом в Словакию. Подопечные Андрея Шевченко имеют отличные шансы финишировать на первом месте в группе 1 лиги В.

Напомним, что в Лиге Наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Внутри лиг победители групп играют между собой два стыковых полуфинала и один финал – в итоге определяется по одному участнику чемпионата Европы от каждой лиги. Матчи плей-офф состоятся в 2019 году.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

12 сентября 2018

Максимальный результат на старте

В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа

«Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит

ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»

Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open

10 сентября 2018

Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"

7 сентября 2018

Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка

Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней

На Учительской прорвало магистральный водовод

В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы

6 сентября 2018

В Славянске набирает популярность велосипедное движение

Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города

Карнавальная дочь

На Вольной монтируют новые светофоры

В Славянске решили бороться с пуховыми тополями

Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома

В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии

5 сентября 2018

У сборной Украины по футболу появилась новая форма

ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности

Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые

Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

Также в разделе

В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа

— 12 сентября 2018 —

8 сентября в Славянске на Соборной площади в рамках празднования Дня города прошли соревнования по по многоповторному жиму штанги лежа.

Читать далее ⇒

«Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит

— 12 сентября 2018 —

Авторитетная швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов на трансферном рынке с 2010 по 2018 год.

Читать далее ⇒

ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»

— 12 сентября 2018 —

В поединке 15 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд ФК «Славянск» в гостях переиграл родинский «Шахтер».

Читать далее ⇒

Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open

— 12 сентября 2018 —

Заключительный в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема открытый чемпионат США по теннису в одиночных разрядах выиграли Новак Джокович и Наоми Осака.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Максимальный результат на старте»

Сборная Украины по футболу с побед над Чехией и Словакией стартовала в Лиге Наций УЕФА -  новом турнире для европейских национальных команд.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы

На Вольной монтируют новые светофоры

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"

Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

В Славянске набирает популярность велосипедное движение

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Карнавальная дочь

Парк юркого периода

Взяли на горячем

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 сентября 2018

Максимальный результат на старте

В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа

«Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит

ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»

Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open

10 сентября 2018

Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"

7 сентября 2018

Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка

Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней

На Учительской прорвало магистральный водовод

В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы

6 сентября 2018

В Славянске набирает популярность велосипедное движение

Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города

Карнавальная дочь

На Вольной монтируют новые светофоры

В Славянске решили бороться с пуховыми тополями

Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома

В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии

5 сентября 2018

У сборной Украины по футболу появилась новая форма

ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности

Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые

Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top