Спортсмены БК «Триада» завоевали награды на соревнованиях по Комбат Дзю-дзюцу

14-16 сентября в Киеве состоялся Кубок Украины среди взрослых по Комбат Дзю-дзюцу и всеукраинский турнир среди детей, юношей и юниоров.

В составе сборной Донецкой области выступали девять воспитанников славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый). В их активе семь призовых мест:

1-е место – Божена Мальцева (18+, до 68 кг, фулл-контакт), Григорий Ходарин (14-15 лет, до 75 кг, фулл-контакт), Сергей Ерещенко (14-15 лет, до 75 кг, клоуз-контакт);

2-е место - Владислав Шульга (18+, до 63 кг, клоуз-контакт), Данил Школьный (16-17 лет, до 60 кг, фулл-контакт);

3-е место – Сергей Богович (18+, до 92 кг, фулл-контакт), Николай Шмалько (18+, до 77 кг, клоуз-контакт).

По итогам Кубка Украины сборная Донецкой области завоевала третье место в общекомандном зачете, пропустив вперёд команды Хмельницкой и Киевской областей.