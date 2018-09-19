|19 сентября 2018
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14-16 сентября в Киеве состоялся Кубок Украины среди взрослых по Комбат Дзю-дзюцу и всеукраинский турнир среди детей, юношей и юниоров.
В составе сборной Донецкой области выступали девять воспитанников славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый). В их активе семь призовых мест:
1-е место – Божена Мальцева (18+, до 68 кг, фулл-контакт), Григорий Ходарин (14-15 лет, до 75 кг, фулл-контакт), Сергей Ерещенко (14-15 лет, до 75 кг, клоуз-контакт);
2-е место - Владислав Шульга (18+, до 63 кг, клоуз-контакт), Данил Школьный (16-17 лет, до 60 кг, фулл-контакт);
3-е место – Сергей Богович (18+, до 92 кг, фулл-контакт), Николай Шмалько (18+, до 77 кг, клоуз-контакт).
По итогам Кубка Украины сборная Донецкой области завоевала третье место в общекомандном зачете, пропустив вперёд команды Хмельницкой и Киевской областей.
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• Спортсмены БК «Триада» завоевали награды на соревнованиях по Комбат Дзю-дзюцу
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14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
• Плитку в парке переложат заново
• Патрульного пытались подкупить за 100 долларов
• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников
• Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения
• Способы улучшения позиций выдачи ресурса
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Термоизолирующие фольгированные материалы для утепления жилого дома
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
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Комментарии к статье «Спортсмены БК «Триада» завоевали награды на соревнованиях по Комбат Дзю-дзюцу»
14-16 сентября в Киеве состоялся Кубок Украины среди взрослых по Комбат Дзю-дзюцу и всеукраинский турнир среди детей, юношей и юниоров.