Второй чемпионский титул «Сапфира»

Второй год подряд и вновь досрочно краматорский «Сапфир» стал чемпионом Донецкой области по футболу среди любительских команд.

В 16-м туре подопечные Сергея Федоренко со счетом 6:2 обыграли родинский «Шахтер». «Сапфир» выиграл 16 из 17 встреч чемпионата и в нынешнем году уже собрал почти полную коллекцию трофеев областного футбола – Суперкубок и Кубок Донецкой области, а также титул победителя чемпионата. Осталось завоевать лишь Кубок Губернатора-2018.

ФК «Славянск» в 16-м туре не играл. Их игра с «Локомотивом» из Лимана перенесена.

Результаты 16 тура

«Сапфир» - «Шахтер» - 6:2

«Долина» - «Форум-Авто» - 1:3

«Авангард U-19» - «ДВУОР-Бахмут» - 1:0