Старт Олимпиады и 16 километров ниток

В турнире, матчи которого будут проходить до 5 октября, принимают участие 336 национальных команд: 185 мужских и 151 женских сборных. В составе каждой команды – 4 основных игрока и 1 запасной. Среди участников соревнований – мужская и женская сборные Украины.

Мужскую национальную сборную Украины представляют Василий Иванчук, Павел Эльянов, Юрий Криворучко, Руслан Пономарев и Антон Коробов. Женскую команду - Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова и Юлия Осьмак.

На церемонии открытия Олимпиады, которая была масштабной и красочной, настоящий фурор произвели украинские шахматистки, которые пришли на праздник в изысканных платьях известного дизайнера Юлии Магдич. На вышивку каждого платья ушло 16 километров ниток.

В стартовых матчах Олимпиады сборные Украины одержали уверенные победы. Женская команда со счетом 4:0 победила команду Монако, а мужская – сборную Замбии со счетом 3,5:0,5.

Игровые дни на Олимпиаде: 24-28 сентября, 30 сентября – 5 октября. Выходной - 29 сентября.