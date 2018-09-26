Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи

|26 сентября 2018
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Украинские дзюдоисты успешно выступают на чемпионате мира, который проходит в Баку (Азербайджан). Настоящий подвиг на татами совершила Дарья Белодед.
17-летняя украинка стала самой молодой чемпионкой планеты, войдя в историю мировых первенств. Дарья поднялась на верхнюю ступень пьедестала в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке она за две минуты выиграла иппоном схватку у Фуны Танаки из Японии, которая побеждала на мировом первенстве в 2017-м году. Победу Дарье принес прием под названием о-учи-гари - зацеп изнутри голенью.
Это вторая золотая медаль мировых чемпионатов в истории украинского дзюдо. Почин в 2009 году в Роттердаме сделал Георгий Зантарая.
Между тем, 30-летний Зантарая продолжает собирать награды мировых чемпионатов. В Баку он выиграл «бронзу» в весовой категории до 66 кг. Нынешняя медаль чемпионата планеты для Георгия стала шестой. В его коллекции есть «золото»-2009, «серебро»-2010 и квартет из «бронзы»-2011, 2013, 2014, 2018.
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• Возле памятника Шевченко может появиться крест
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• На бульваре Героев Крут сгорела машина
• Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство
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• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
• В Краматорске разрушили бюст Леонида Быкова
• Дорогу на перекрестке Свободы и Торской раскопали из-за прокладки коллектора
• Славянск получил деньги на проект областной детской больницы
20 сентября 2018
• Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза
• Отопительный сезон в центральной районной больнице под угрозой срыва
• Какие уроки по защите населения Славянск вынес из войны
• В Славянске появилась новая схема размещения МАФов
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• Детскую больницу отдадут области. Но пациенты окажутся в выигрыше
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• После войны Славянском заинтересовались кинематографисты
• Международный проект «Диффузия» финишировал в Славянске
19 сентября 2018
• Рекорд Касильяса и хет-трик Месси
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Комментарии к статье «Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи»
Украинские дзюдоисты успешно выступают на чемпионате мира, который проходит в Баку (Азербайджан). Настоящий подвиг на татами совершила Дарья Белодед.