Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи

Украинские дзюдоисты успешно выступают на чемпионате мира, который проходит в Баку (Азербайджан). Настоящий подвиг на татами совершила Дарья Белодед.

17-летняя украинка стала самой молодой чемпионкой планеты, войдя в историю мировых первенств. Дарья поднялась на верхнюю ступень пьедестала в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке она за две минуты выиграла иппоном схватку у Фуны Танаки из Японии, которая побеждала на мировом первенстве в 2017-м году. Победу Дарье принес прием под названием о-учи-гари - зацеп изнутри голенью.

Это вторая золотая медаль мировых чемпионатов в истории украинского дзюдо. Почин в 2009 году в Роттердаме сделал Георгий Зантарая.

Между тем, 30-летний Зантарая продолжает собирать награды мировых чемпионатов. В Баку он выиграл «бронзу» в весовой категории до 66 кг. Нынешняя медаль чемпионата планеты для Георгия стала шестой. В его коллекции есть «золото»-2009, «серебро»-2010 и квартет из «бронзы»-2011, 2013, 2014, 2018.