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Праздничный город

Лука Модрич – лучший футболист года

Алексей Журавлев
26 сентября 2018 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

24 сентября в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим игрокам по версии ФИФА. Главный приз достался полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу, который был признан лучшим футболистом года.

33-летний Модрич получил почетную награду из рук президента ФИФА Джанни Инфантино. Победитель определялся голосованием, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны национальных команд, журналисты, а также онлайн-пользователи.

В сезоне-2017/18 Лука стал победителем Лиги чемпионов в составе «Реала», а с национальной сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018.

Конкурентами Модрича на звание лучшего игрока года были Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия) и Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).

Лучшим вратарем года стал Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), наставником – Дидье Дешам (сборная Франции). Также была определена символическая сборная года ФИФА. В нее вошли вратарь Давид Де Хеа («МЮ»), защитники Дани Алвес («ПСЖ»), Рафаэль Варан («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»), хавбеки Лука Модрич («Реал»), Нголо Канте («Челси»), Эден Азар («Челси»), форварды Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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Комментарии к статье «Лука Модрич – лучший футболист года»

24 сентября в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим игрокам по версии ФИФА. Главный приз достался полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу, который был признан лучшим футболистом года.

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