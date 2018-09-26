22-23 сентября в Бахмуте проходил открытый Кубок Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO, среди юниоров, юношей и взрослых. На этих соревнованиях успешно выступили славянские спортсмены.

Федерация бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин):

1-е место – Ярослав Ефимцев (свыше 91 кг, фулл-контакт, славянское локомотивное депо), Никита Конев (57 кг, лайт-контакт, ООШ №17), Илья Иванов (54 кг, фулл-контакт, ООШ №4);

2-е место – Илья Иванов (54 кг, лоу-кик).

БК «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богович):

1-е место - Алексей Пучков (71, раздел К-1), Богдан Щебетюк Богдан (79 кг, кик-лайт);

2-е место – Алексей Горбенко (63 кг, кик-лайт), Владислав Середа (71 лоу-кик);

3-е место - Елисей Мамонов (32 кг, лайт-контакт).

Чемпионство Джамала Усманова

20-21 сентября в Харькове состоялся открытый чемпионат Харьковской области по боксу. 19-летний славянский спортсмен Джамал Усманов (тренер Анатолий Анашкин) стал победителем соревнований в весовой категории до 91 кг среди взрослых. Джамал выиграл на чемпионате два поединка. Сначала он нокаутировал соперника в первом раунде, а в финальном матче одержал победу единогласным решением судей, сделав нокдаун оппоненту в третьем раунде.