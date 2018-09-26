Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде

Один из главных поединков года в супертяжелом весе состоялся 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В ринге встретились чемпион мира весе по версиям WBA, WBO и IBF британец Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин.

После очередного боя 28-летний Джошуа остается непобежденным чемпионом. Огромный Энтони заставил капитулировать Александра Поветкина в седьмом раунде. Сначала был нокдаун, а затем добивание российского боксера и естественно нокаут. Для Русского Витязя это поражение стало вторым в профессиональной карьере и первым досрочным – нокаутом.

При этом следует отметить, что 39-летний Поветкин очень даже неплохо смотрелся в ранних раундах поединка. Чего только стоит его двойка, после которой Джошуа пошатнулся. Но постепенно британец перехватил инициативу и в 7-м раунде отправил Александра на помост ринга.

После боя Поветкин еще не решил о продолжении карьеры. Матч-реванш против Джошуа не рассматривается (был запланирован согласно контракту только в случае победы российского боксера). А вот Энтони уже не дождется встречи в ринге с американцем Деонтеем Уайлдером, который владеет чемпионским поясом по версии WBC. Правда, для начала Уайлдер проведет «разминку» с Тайсоном Фьюри. Этот бой запланирован на 1 декабря нынешнего года.