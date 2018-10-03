Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу

— 27 сентября 2018 —

Стартовал очередной футбольный сезон, а это значит, что миллионы болельщиков со всего мира будут следить за выступлениями своих любимых команд. Теперь наблюдать за их успехами можно онлайн, что существенно упрощает многие процессы.

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