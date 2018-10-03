Польша – чемпион мира по волейболу

С 9 по 30 сентября в Италии и Болгарии проходили матчи 19-го по счету чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, победителем которого стала сборная Польши.

В турнире приняли участие 24 сборные. Регламент чемпионата предусматривал три групповых этапа, а также полуфинальные встречи, матч за третье место и финал.

Сборная Польша защитила чемпионский титул. В финале подопечные Витала Хейнена, как и четыре года назад, обыграли волейболистов Бразилии – олимпийских чемпионов. Для золотых наград им хватило трех сетов – 3:0. «Бронзу» мирового чемпионата завоевала сборная США. В поединке за третье место «янки» переиграли Сербию – 3:1.

Самым ценным игроком финального матча (MVP) и чемпионата стал диагональный сборной Польши Бартош Курек. В символическую сборную турнира также вошли доигровщики - Михал Кубяк (Польша) и Дуглас Соуза (Бразилия), центральные блокирующие - Лукас Сааткамп (Бразилия) и Петр Новаковски (Польша), диагональный Мэттью Андерсон (США), связующий Мика Кристенсон (США) и либеро Павел Заторски (Польша).