|3 октября 2018
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И второй матч «Шахтера» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов завершился вничью. 2 октября «горняки» подписали мировую в игре с французским «Лионом», которая состоялась на стадионе «Стад-де-Лион» и прошла при пустых трибунах.
Жаль, но увезти из Лиона победу, а с ней и заветные три зачетных балла, подопечным Паулу Фонсеки не удалось. Жуниор Мораес к 55-й минуте оформил дубль. Сначала он забил гол «в раздевалку» на 45-й минуте, великолепно пробив в одно касание после передачи Исмаили. А в начале второй половины поединка хладнокровно распорядился голевым моментом, пробив несильно, но главное точно в дальний угол ворот «Лиона».
Однако преимущество в два мяча «горняки» растеряли довольно быстро. Хозяевам терять было нечего и, бросив большие силы в атаку, им удалось не только сократить отставание в счете, но и сравнять его в течение каких-то трех минут. Мало того, «Лион» вполне мог забивать и третий мяч. Но мастерство в рамке ворот продемонстрировал Андрей Пятов, справившись с выстрелом Дембеле. А перед самым финальным свистком за головы схватились уже игроки и болельщики «Шахтера». Вышедший на замену Кайоде, пробил в перекладину. Боевая ничья – 2:2. Напомним, что в первом туре чемпион Украины поделил очки в домашней игре с «Хоффенхаймом» (2:2).
Впереди у «Шахтера» две сложнейшие встречи – домашняя 23 октября и гостевая 7 ноября - с грозным «Манчестер Сити».
Группа Е
АЕК - «Бенфика» - 2:3
«Бавария» - «Аякс» - 1:1
Группа F
«Хоффенхайм» - «МанСити» - 1:2
«Лион» - «Шахтер» - 2:2
Группа G
ЦСКА – «Реал» - 1:0
«Рома» - «Виктория» - 5:0
Группа H
«Ювентус» - «Янг Бойз» - 3:0
«МЮ» - «Валенсия» - 0:0
4 октября
«Ворскла» - «Спортинг» 19.55, «Футбол 1»
«Яблонец» - «Динамо»К 22.00, «Футбол 2»
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Комментарии к статье ««Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»»
И второй матч «Шахтера» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов завершился вничью. 2 октября «горняки» подписали мировую в игре с французским «Лионом», которая состоялась на стадионе «Стад-де-Лион» и прошла при пустых трибунах.