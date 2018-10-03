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Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

«Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»

Алексей Журавлев
3 октября 2018 Просмотров: 14 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

И второй матч «Шахтера» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов завершился вничью. 2 октября «горняки» подписали мировую в игре с французским «Лионом», которая состоялась на стадионе «Стад-де-Лион» и прошла при пустых трибунах.

Жаль, но увезти из Лиона победу, а с ней и заветные три зачетных балла, подопечным Паулу Фонсеки не удалось. Жуниор Мораес к 55-й минуте оформил дубль. Сначала он забил гол «в раздевалку» на 45-й минуте, великолепно пробив в одно касание после передачи Исмаили. А в начале второй половины поединка хладнокровно распорядился голевым моментом, пробив несильно, но главное точно в дальний угол ворот «Лиона».

Однако преимущество в два мяча «горняки» растеряли довольно быстро. Хозяевам терять было нечего и, бросив большие силы в атаку, им удалось не только сократить отставание в счете, но и сравнять его в течение каких-то трех минут. Мало того, «Лион» вполне мог забивать и третий мяч. Но мастерство в рамке ворот продемонстрировал Андрей Пятов, справившись с выстрелом Дембеле. А перед самым финальным свистком за головы схватились уже игроки и болельщики «Шахтера». Вышедший на замену Кайоде, пробил в перекладину. Боевая ничья – 2:2. Напомним, что в первом туре чемпион Украины поделил очки в домашней игре с «Хоффенхаймом» (2:2). 

Впереди у «Шахтера» две сложнейшие встречи – домашняя 23 октября и гостевая 7 ноября - с грозным «Манчестер Сити». 

Группа Е

АЕК - «Бенфика» - 2:3

«Бавария» - «Аякс» - 1:1

Группа F

«Хоффенхайм» - «МанСити» - 1:2

«Лион» - «Шахтер» - 2:2

Группа G

ЦСКА – «Реал» - 1:0

«Рома» - «Виктория» - 5:0

Группа H

«Ювентус» - «Янг Бойз» - 3:0

«МЮ» - «Валенсия» - 0:0

АНОНС ЛИГИ ЕВРОПЫ:

4 октября

«Ворскла» - «Спортинг» 19.55, «Футбол 1»

«Яблонец» - «Динамо»К 22.00, «Футбол 2»

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Комментарии к статье ««Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»»

И второй матч «Шахтера» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов завершился вничью. 2 октября «горняки» подписали мировую в игре с французским «Лионом», которая состоялась на стадионе «Стад-де-Лион» и прошла при пустых трибунах.

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