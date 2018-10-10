|10 октября 2018
|Просмотров: 56
|
5-7 октября в Черкассах проходил Кубок Украины по кикбоксингу по версии WAKO, в котором приняли участие более 150 спортсменов из 13 областей страны.
Выступая на соревнованиях в составе сборной Донецкой области, воспитанник федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин) Ярослав Ефимцев (сотрудник славянского локомотивного депо) завоевал золотую медаль. Ярослав занял 1-е место в разделе фулл-контакт в весовой категории до 91 кг.
В общекомандном зачете сборная Донецкой области заняла 2-е место, сборная Харьковской области – 1-е место, сборная Черкасской области – 3-е место.
10 октября 2018
• В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону
• Достижения славянских мастеров самбо
• Пять наград спортсменов СК «Беркут»
• Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА
• В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе
• ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»
• Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо
• Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу
8 октября 2018
• Мы должны вернуть голос простому человеку
5 октября 2018
• «Ходим в спортшколу до первого ЧП»
• Покупка iPad - идеальное решение для многих пользователей
• Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно
• Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ
• Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч
• В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице
• Нетрезвый мужчина оскорблял прохожих и пугал их ножом
• Пенсионерка бросилась под электричку
• Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области
• Жэк «Цидило и К» меняет козырьки над подъездами
• Автостанцию привели в относительный порядок
• За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций
• Оценка ювелирных украшений в онлайн-режиме: особенности и преимущества
• Успехи учеников принесли школам мультимедийные кабинеты
4 октября 2018
• В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов
• Школа выживания для молодого педагога
• СТрУ избавилось от трех троллейбусов
• Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен
• Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь
• Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту
— 10 октября 2018 —
6-7 октября более 100 спортсменов из 12 областей Украины, а также гости из Азербайджана и Беларуси, приняли участие в дебютных соревнованиях по дуатлону – открытый Кубок Донецкой области среди взрослых, юниоров, юношей и любителей - на призы 10-кратного чемпиона мира, мастера спорта международного класса Виктора Земцева.
— 10 октября 2018 —
В Святогорске в спортивном зале пансионата «Сосновый бор»" состоялся чемпионат Украины по борьбе самбо среди ветеранов.
— 10 октября 2018 —
6 октября в Лисичанске прошел открытый чемпионат Луганской области по борьбе самбо среди кадетов, юношей и девушек младшего возраста.
— 10 октября 2018 —
6 октября в Славянске в спортивном зале КВУЗ «Городская КДЮСШ» состоялся Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА среди взрослых и открытый городской турнир среди детей, юношей и юниоров, в котором приняли участие бойцы из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Приветствую, гость! Вход
10 октября 2018
• В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону
• Достижения славянских мастеров самбо
• Пять наград спортсменов СК «Беркут»
• Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА
• В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе
• ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»
• Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо
• Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу
8 октября 2018
• Мы должны вернуть голос простому человеку
5 октября 2018
• «Ходим в спортшколу до первого ЧП»
• Покупка iPad - идеальное решение для многих пользователей
• Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно
• Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ
• Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч
• В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице
• Нетрезвый мужчина оскорблял прохожих и пугал их ножом
• Пенсионерка бросилась под электричку
• Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области
• Жэк «Цидило и К» меняет козырьки над подъездами
• Автостанцию привели в относительный порядок
• За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций
• Оценка ювелирных украшений в онлайн-режиме: особенности и преимущества
• Успехи учеников принесли школам мультимедийные кабинеты
4 октября 2018
• В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов
• Школа выживания для молодого педагога
• СТрУ избавилось от трех троллейбусов
• Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен
• Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь
• Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу»
5-7 октября в Черкассах проходил Кубок Украины по кикбоксингу по версии WAKO, в котором приняли участие более 150 спортсменов из 13 областей страны.