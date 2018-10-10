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Фотофакт

И на домах растут деревья

Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу

Алексей Журавлев
10 октября 2018 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

5-7 октября в Черкассах проходил Кубок Украины по кикбоксингу по версии WAKO, в котором приняли участие более 150 спортсменов из 13 областей страны.

Выступая на соревнованиях в составе сборной Донецкой области, воспитанник федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин) Ярослав Ефимцев (сотрудник славянского локомотивного депо) завоевал золотую медаль.  Ярослав занял 1-е место в разделе фулл-контакт в весовой категории до 91 кг.

В общекомандном зачете сборная Донецкой области заняла 2-е место, сборная Харьковской области – 1-е место, сборная Черкасской области – 3-е место.

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Комментарии к статье «Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу»

5-7 октября в Черкассах проходил Кубок Украины по кикбоксингу по версии WAKO, в котором приняли участие более 150 спортсменов из 13 областей страны.

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