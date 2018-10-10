ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»

В субботу, 6 октября, в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова в рамках 19 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд ФК «Славянск» принимал гостей из Краматорска – клуб «Форум-Авто».

Встреча завершилась убедительной победой гостей из соседнего Краматорска. «Форум-Авто» забил в ворота славянской команды четыре безответных мяча. Игра шла до второго пропущенного мяча хозяевами. После того, как счет стал 0:2, игроки ФК «Славянск» полностью опустили руки. При этом за весь матч голкипер «Форум-Авто» Дмитрий Гордиенко ни разу по-настоящему не вступил в игру.

Результаты 19 тура

ФК «Долина» - «ДВУОР–Бахмут» - 1:1

«Локомотив» - «Хлебороб» - 2:1

«Авангард U-19» - «Шахтер» - 1:4

ФК «Славянск» - «Форум-Авто» - 0:4