Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА

— 10 октября 2018 —

6-7 октября более 100 спортсменов из 12 областей Украины, а также гости из Азербайджана и Беларуси, приняли участие в дебютных соревнованиях по дуатлону – открытый Кубок Донецкой области среди взрослых, юниоров, юношей и любителей - на призы 10-кратного чемпиона мира, мастера спорта международного класса Виктора Земцева.

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