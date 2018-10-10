Достижения славянских мастеров самбо

В соревнованиях, которые были отборочными к чемпионату мира (19-22 октября, Касабланка (Марокко), приняли участие спортсмены из девяти областей Украины. Всего было семь возрастных категорий – от 35 лет и старше. В активе команды Славянска 20 наград: 13 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Чемпионами страны стали Руслан Тертышный, Иван Ашла, Меружан Татоян, Юрий Хилобок, Виталий Зеленов, Анатолий Галицкий, Александр Пупин, Ефим Алехин, Игорь Панишев, Сергей Прокопцев, Сергей Бондарь, Тарас Дарчук, Георгий Пишняк.

В общекомандном зачете сборная Донецкой области заняла безоговорочное первое место.