В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону

6-7 октября более 100 спортсменов из 12 областей Украины, а также гости из Азербайджана и Беларуси, приняли участие в дебютных соревнованиях по дуатлону – открытый Кубок Донецкой области среди взрослых, юниоров, юношей и любителей - на призы 10-кратного чемпиона мира, мастера спорта международного класса Виктора Земцева.

Начнем с того, что соревнования афишировались, как триатлон, но проходили по программе дуатлона – это вид спорта, включающий в себя этап бега, затем этап велогонки и ещё один этап бега. Без плавания, как положено в триатлоне.

6 октября лучших определяли в индивидуальном зачете – дистанции были разные в зависимости от категорий участников, а на следующей день – эстафете микст (четыре спортсмена от команды).

Стоит отметить, что по итогам старта в категории «элита» победу одержал 23-летний студент факультета физического воспитания ДГПУ, мастер спорта Украины Иван Меньшиков. В число призеров также вошли 45-летний Виктор Земцев (2-е место, Донецкая область) и Сергей Костенко (3-е место, Запорожская область).

7 октября в эстафете-микст сборная Донецкой области стала бронзовым призером среди 11 команд участниц.