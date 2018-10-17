Новые достижения спортсменов БК «Триада»

Чешский город Острава с разницей в один день принял два масштабных спортивных мероприятия: чемпионат мира по джиу-джитсу (13 октября) чемпионат Европы по боевому самбо (14 октября).

На этих соревнованиях в составе сборной Украины выступали шесть бойцов из Донецкой области, представлявшие Славянск, Мариуполь и Константиновку. Славянские спортсмены – воспитанники бойцовского клуба «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богуш, Валерий Дейниченко, Рустам Белогуров) – Владислав Шульга, Григорий Ходарин, Сергей Богович и Божена Мальцева.

Помимо спортсменов из Украины в Остраву приехали или прилетели бойцы из разных стран планеты, включая Кубу, Панаму и Японию.

По итогам двухдневных баталий в активе воспитанников БК «Триада» восемь наград.

Чемпионат мира по джиу-джитсу:

1-е место – Владислав Шульга (63 кг, клоуз-контакт), Божена Мальцева (62 кг, фулл и клоуз-контакт), Григорий Ходарин (75 кг, фулл и клоуз-контакт);

2-е место - Сергей Богович (93 кг, клоуз-контакт).

Чемпионат Европы по боевому самбо:

2-е место – Сергей Богович (90 кг), Григорий Ходарин (74 кг).

Также две медали континентального первенства по боевому самбо выиграли Дмитрий Пороховой (Мариуполь, 45 кг, «серебро») и Захар Люлин (Константиновка, 57 кг, «бронза»).

В общекомандном зачете сборная Украины заняла первое место и на чемпионате мира по джиу-джитсу, и на чемпионате Европы по боевому самбо.