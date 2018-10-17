Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины

|17 октября 2018
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9-14 октября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса ДГМА состоялся чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу и жиму лежа среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, посвященный Дню защитника Украины.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Краматорска, Славянска, Дружковки, Мариуполя, Бахмута и Мирнограда. Чемпионом области в жиме штанги лежа в категории «мужчины» до 93 кг стал 31-летний преподаватель факультета физического воспитания, доцент кафедры методики преподавания спортивно-педагогических дисциплин Григорий Григоренко (тренер Александр Петренко).
Славянский атлет отметился на чемпионате тремя удачными попытками – 240, 250 и 255 кг. Результат 255 кг принес Григорию не только победу на соревнованиях, но и звание мастера спорта международного класса Украины. Также Григоренко одержал победу в абсолютном первенстве по жиму штанги лежа.
Стоит добавить, что преимущество Григория Григоренко над серебряным призером чемпионата Кириллом Хамулой из Соледара составило 40 кг: 255 на 215.
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• ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»
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9-14 октября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса ДГМА состоялся чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу и жиму лежа среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, посвященный Дню защитника Украины.