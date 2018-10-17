В Славянске состоялся легкоатлетический кросс

В соревнованиях, которые носили статус чемпионата Донецкой области – отбор на национальный чемпионат (Ивано-Франковск, конец октября), приняли участие более 100 легкоатлетов из Славянска и Славянского района, Покровска и Покровского района, Краматорска, Дружковки, Мирнограда, Бахмута, Торецка, Мариуполя. Одним из гостей областного чемпионата был мастер спорта по легкой атлетике Евгений Сиротин.

Спортсмены боролись за победу на дистанциях 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 10 километров. А также эстафетном беге 4х1 км.