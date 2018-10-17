В Славянске состоялся легкоатлетический кросс

|17 октября 2018
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13 октября на Славянском курорте проходил традиционный легкоатлетический кросс, посвященный памяти славянского спортсмена, заслуженного тренера Украины Николая Ковалева.
В соревнованиях, которые носили статус чемпионата Донецкой области – отбор на национальный чемпионат (Ивано-Франковск, конец октября), приняли участие более 100 легкоатлетов из Славянска и Славянского района, Покровска и Покровского района, Краматорска, Дружковки, Мирнограда, Бахмута, Торецка, Мариуполя. Одним из гостей областного чемпионата был мастер спорта по легкой атлетике Евгений Сиротин.
Спортсмены боролись за победу на дистанциях 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 10 километров. А также эстафетном беге 4х1 км.
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Приветствую, гость! Вход
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• Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»
• Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток
10 октября 2018
• В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону
• Достижения славянских мастеров самбо
• Пять наград спортсменов СК «Беркут»
• Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА
• В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе
• ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»
• Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо
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13 октября на Славянском курорте проходил традиционный легкоатлетический кросс, посвященный памяти славянского спортсмена, заслуженного тренера Украины Николая Ковалева.