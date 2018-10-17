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Соревнования по самбо и рукопашному бою

Алексей Журавлев
17 октября 2018 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В минувшие выходные в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ состоялись турниры по самбо и рукопашному бою, посвященные Дню защитника Украины.

13 октября прошел чемпионат Донецкой области по самбо среди кадетов (отбор на чемпионат Украины, Львов) и открытый областной турнир по самбо среди юношей и девушек младшего возраста (2005-2007), в которых приняли участие 119 спортсменов из 7 городов области.  А на следующий день, 14-го числа, свое мастерство на  открытом турнире по рукопашному бою среди детей, юношей и девушек (2000-2011 г.р.) продемонстрировали 64 спортсмена из 6 городов области.

Воспитанники славянского клуба «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов, Андрей Чичин, Олег Лозовой) на этих соревнованиях завоевали ряд наград, при этом их победителями стали 10 спортсменов:

Чемпионат Донецкой области по самбо:

1-е место – Илья Лозовой (46 кг), Артур Вяткин (78 кг), Ксения Сергеева (56 кг).

Турнир по рукопашному бою:

1-е место – Максим Попелишко (20 кг), Давид Кахиани (23 кг), Владислав Яхин (35 кг), Александр Дворядкин (25 кг), Виктория Иванисова (45 кг), Ульяна Монахова (35 кг), Илья Лозовой (45 кг).

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Комментарии к статье «Соревнования по самбо и рукопашному бою»

В минувшие выходные в Славянске в спортивном зале городской КДЮСШ состоялись турниры по самбо и рукопашному бою, посвященные Дню защитника Украины.

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