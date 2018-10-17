Сборная Украины по футболу повысилась в классе

Три победы в трех матчах позволили национальной сборной Украины по футболу досрочно занять первое место в группе В1 дебютного розыгрыша Лиги Наций УЕФА.

Подопечные Андрея Шевченко добились максимального результата. «Сине-желтая» команда дважды обыграла Чехию и один раз в домашней встрече – Словакию. 16 октября в Харькове на ОСК «Металлист» украинская сборная переиграла Чехию со счетом 1:0. В этой игре хозяевам три очка принес гол Руслана Малиновского. Перед свистком на перерыв хавбек нанес неожиданный удар из-за пределов штрафной.

Заняв первое место в группе В1 Лиги Наций, сборная Украины получила сразу два бонуса. Первый – это повышение в классе. В следующем розыгрыше турнира украинцы будут играть со сборными европейской элиты. Второй – это через поединки плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Наций, которые намечены на 2019-й год, завоевать одну из путевок в финальную часть Евро-2020.

P.S. Перед стартом матча Украина – Чехия игроки и болельщики минутой молчания почтили память известного футболиста и тренера Олега Базилевича, который умер на 81-м году жизни в день поединка.