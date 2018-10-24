|24 октября 2018
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20-21 октября в Славянске в ЦДЮТ на базе ШК «Чигоринец» проходил открытый чемпионат города по быстрым шахматам.
В двухдневных соревнованиях приняли участие 46 шахматистов из 6 городов области – Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Лимана и Бахмута. Нынешний чемпионат по быстрым шахматам (15 минут плюс 10 секунд на ход каждому участнику) проводился по швейцарской системе – 11 туров.
С первых партий турнира лидерство захватил 37-летний мастер ФИДЕ, доцент кафедры философии ДГПУ Роман Мартынов, которое он не упустил до самого финиша. По итогам 11 туров Роман набрал 9 зачетных баллов: 7 побед и 4 ничьи. На один пункт от победителя отстали два краматорских шахматиста – Эдуард Андреев (гроссмейстер) и Евгений Литвинов (КМС), набравшие по 8 очков. В личных встречах Мартынов обыграл Литвинова и подписал мир с Андреевым.
В первую десятку лучших шахматистов чемпионата вошли еще два славянца – Олег Старовойтов (7,5 очков, 5-е место) и Руслан Гайворонский (6,5 очков, 10-е место).
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• На Новосодовской, 15 канализация затопила бойлерную
• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
• Аренда автобуса с “Днепр-Море” - надежно, комфортно, безопасно
• На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»
• На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт
• Уровень ксенофобии в Славянске - один из самых низких в стране
• Кто и зачем может стать подопечным терцентра
• Реконструкция парка: продолжение следует
• Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»
• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
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Комментарии к статье «Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам»
20-21 октября в Славянске в ЦДЮТ на базе ШК «Чигоринец» проходил открытый чемпионат города по быстрым шахматам.