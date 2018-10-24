Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам

20-21 октября в Славянске в ЦДЮТ на базе ШК «Чигоринец» проходил открытый чемпионат города по быстрым шахматам.

В двухдневных соревнованиях приняли участие 46 шахматистов из 6 городов области – Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Лимана и Бахмута. Нынешний чемпионат по быстрым шахматам (15 минут плюс 10 секунд на ход каждому участнику) проводился по швейцарской системе – 11 туров.

С первых партий турнира лидерство захватил 37-летний мастер ФИДЕ, доцент кафедры философии ДГПУ Роман Мартынов, которое он не упустил до самого финиша. По итогам 11 туров Роман набрал 9 зачетных баллов: 7 побед и 4 ничьи. На один пункт от победителя отстали два краматорских шахматиста – Эдуард Андреев (гроссмейстер) и Евгений Литвинов (КМС), набравшие по 8 очков. В личных встречах Мартынов обыграл Литвинова и подписал мир с Андреевым.

В первую десятку лучших шахматистов чемпионата вошли еще два славянца – Олег Старовойтов (7,5 очков, 5-е место) и Руслан Гайворонский (6,5 очков, 10-е место).