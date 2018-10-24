ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»

|24 октября 2018
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21 октября в Славянске на стадионе имени Юрий Скиданова был сыгран матч 21-го тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд, в котором встречались ФК «Славянск» и ФК «Долина».
Команды обменялись забитыми мячами в каждом из таймов и в итоге подписали боевую мировую – 2:2. Причем хозяевам пришлось отыгрываться во втором тайме при счете 1:2.
И сделали это они, играя в меньшинстве – за два предупреждения с поля был удален центральный защитник славянского клуба Игорь Дятлов.
А голы в составе ФК «Славянск» в отчетной игре забили Илья Терентьев и Александр Оленев.
Результаты 21 тура
«Авангард U-19» - «Энергия» - 6:0
«ДВУОР-Бахмут» - «Локомотив» - 3:1
ФК «Славянск» - ФК «Долина» - 2:2
«Шахтер» - «Форум-Авто» - 2:1
«Сапфир» - «Хлебороб» - 4:2
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• На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт
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21 октября в Славянске на стадионе имени Юрий Скиданова был сыгран матч 21-го тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд, в котором встречались ФК «Славянск» и ФК «Долина».