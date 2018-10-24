ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»

21 октября в Славянске на стадионе имени Юрий Скиданова был сыгран матч 21-го тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд, в котором встречались ФК «Славянск» и ФК «Долина».

Команды обменялись забитыми мячами в каждом из таймов и в итоге подписали боевую мировую – 2:2. Причем хозяевам пришлось отыгрываться во втором тайме при счете 1:2.

И сделали это они, играя в меньшинстве – за два предупреждения с поля был удален центральный защитник славянского клуба Игорь Дятлов.

А голы в составе ФК «Славянск» в отчетной игре забили Илья Терентьев и Александр Оленев.

Результаты 21 тура

«Авангард U-19» - «Энергия» - 6:0

«ДВУОР-Бахмут» - «Локомотив» - 3:1

ФК «Славянск» - ФК «Долина» - 2:2

«Шахтер» - «Форум-Авто» - 2:1

«Сапфир» - «Хлебороб» - 4:2