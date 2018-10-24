Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях

21 октября в Бресте (Беларусь) состоялся открытый Кубок Мацушимы каратэ киокушинкай, в котором приняли участие 170 спортсменов из Украины, Эстонии, Польши, России и Беларуси.

В соседнюю Беларусь на международные соревнования по каратэ отправились 12 спортсменов из Украины, в числе которых - три воспитанника славянского спортивного клуба «Киокушин каратэ» (тренер Евгений Запара) – Игорь Кравцов, Роман Походня и Руслан Походня.

1-е место - Игорь Кравцов (16-17 лет, 65 кг);

2-е место – Роман Походня (16-17 лет, 65 кг);

3-е место – Руслан Походня (16-17 лет, свыше 65 кг).

Следует отметить, что все украинские каратисты вернулись из Бреста с медалями – 12 (3-2-7).