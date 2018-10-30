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Послеремонтное состояние

Теннис онлайн на 1xBetua

Татьяна Ковалева
30 октября 2018 Просмотров: 136 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Элина Свитолина – победитель Итогового теннисного турнира WTA-2018 в Сингапуре

Сезон в большом теннисе выходит на финишную прямую, а это означает, что на оставшихся турнирах профессионалы больше не будут экономить силы и смогут продемонстрировать все свое мастерство, что позволит им побороться за престижные международные титулы.

Будущие соревнования – это не только шанс улучшить свою позицию в международном рейтинге, но и возможность заработать дополнительные призовые, о чем также важно не забывать. Особенно нестабильными и непредсказуемыми были результаты в женской части сетки. Целый ряд спортсменок демонстрировали яркую, но нестабильную игру, которая в итоговом счете не позволяла им надеяться на положительный результат. В их числе и украинская теннисистка – Элина Свитолина, которая отметилась победой на римском «Мастерсе», однако, на турнирах серии «Большого шлема» в этом году не блистала.

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Не стоит забывать, что события на корте развиваются очень стремительно и непредсказуемо, это всегда отражается и на итоговых коэффициентах. Порой борьба за один гейм может длиться несколько минут, а в других случаях эйс решает все вопросы после первого же удара. Именно за такую непредсказуемость теннис и любят фанаты со всего мира.

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Комментарии к статье «Теннис онлайн на 1xBetua»

Сезон в большом теннисе выходит на финишную прямую, а это означает, что на оставшихся турнирах профессионалы больше не будут экономить силы и смогут продемонстрировать все свое мастерство, что позволит им побороться за престижные международные титулы.

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