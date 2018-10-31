Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона

|31 октября 2018
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Британский гонщик Льюис Хэмилтон занял четвертое место на Гран-при Мексики и стал недосягаем для соперников в общем зачете чемпионата мира по автогонкам класса Формулы-1.
Льюис Хэмилтон (358 зачетных пунктов в нынешнем сезоне), выступающий за команду «Мерседес», завоевал пятый титул чемпиона Формулы-1. Ранее Льюис Хэмилтон становился чемпионом в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах. Британец сравнялся по количеству титулов с аргентинцем Хуаном Мануэлем Фанхио.
Его единственный конкурент – немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель – финишировал в Мехико на второй строчке (294 очка в общем зачете). Победитель этапа – Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
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30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
• Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
25 октября 2018
• В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование
• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
• ЦПАУ запустят в тестовом режиме
• Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности
• В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов
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• Сроки открытия опорной школы уже даже не называют
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• Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа
• О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска
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• «Шахтер» без шансов уступил «МанСити»
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Британский гонщик Льюис Хэмилтон занял четвертое место на Гран-при Мексики и стал недосягаем для соперников в общем зачете чемпионата мира по автогонкам класса Формулы-1.