Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона

Британский гонщик Льюис Хэмилтон занял четвертое место на Гран-при Мексики и стал недосягаем для соперников в общем зачете чемпионата мира по автогонкам класса Формулы-1.

Льюис Хэмилтон (358 зачетных пунктов в нынешнем сезоне), выступающий за команду «Мерседес», завоевал пятый титул чемпиона Формулы-1. Ранее Льюис Хэмилтон становился чемпионом в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах. Британец сравнялся по количеству титулов с аргентинцем Хуаном Мануэлем Фанхио.

Его единственный конкурент – немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель – финишировал в Мехико на второй строчке (294 очка в общем зачете). Победитель этапа – Макс Ферстаппен из «Ред Булла».