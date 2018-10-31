Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу

27 октября украинский боксер Сергей Деревянченко упустил шанс стать чемпионом мира по боксу по версии IBF, проиграв по очкам поединок американцу Дэниелу Джейкобсу.

Бой проходил в рамках среднего веса (72,6 кг) и начался для Сергея очень плачевно. Уже в первом раунде Деревянченко побывал на настиле ринга. Именно нокдаун в итоге стал определяющим при подсчете очков по окончании 12 раундов. Ведь стартовая 3-минутка осталась за Джейкобсом со счетом 10:8. Впрочем, как и первая половина поединка. Наверстать упущенное, украинцу не удалось. Раздельным решением судей - 115:112, 115:112, 113:114 победу одержал 31-летний) Дэниел Джейкобс, завоевавший титул чемпиона мира.

Официальный гонорар Деревянченко за нынешний поединок - 462,5 тысячи долларов. Общий же заработок украинского боксера пока не разглашается. Джейкобс пополнил свой счет на 1,6 млн. долларов.