Разгром «Королей и увольнение Лопетеги

Матч закончился уверенной победой каталонского клуба со счетом 5:1. Героем встречи стал уругвайский форвард Луис Суарес, оформивший хет-трик. В поединке он нанес 5 ударов, 4 раза попал в створ ворот и забил 3 гола. Теперь у него 8 голов в 11 классико. Стоит добавить, что первый гол Суарес забил с пенальти, который сам же заработал. Чтобы не ошибиться, арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес посмотрел повтор. Это первый пенальти в классико, назначенный с помощью VAR.

После разгромного поражения «Реал» лишился главного наставника команды Хулена Лопетеги. Тем временем мадридский гранд не может выиграть в Примере уже 5 матчей подряд и после 10 туров занимает в турнирной таблице лишь 9-е место (14 очков). «Барселона» - на вершине с 21 набранным очком в активе.