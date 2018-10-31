Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала автором громкой сенсации. Первая ракетка Украины блестяще выступила на итоговом чемпионате мира в Сингапуре, выиграв все пять матчей турнира, и завоевав главный трофей соревнований.

Все поединки чемпионата для Элины получились весьма напряженными и драматичными. В четырех из пяти встреч понадобилось играть три сета. Более двух часов на корте Свитолина провела в полуфинальной и финальной играх. Причем, в решающем матче чемпионата Элина проиграла первый сет американке Слоан Стивенс (3:6) – фаворитке финала, однако затем, проявив волю к победе, она записала себе в актив два последующих – 6:2, 6:2, с тремя брейками – в каждом из сетов.

«Это особый момент для меня, - сказал Элина после матча. - Теперь Сингапур навсегда останется в моем сердце. Я завершила сезон на высокой ноте и очень довольна своим выступлением».

Это девятая подряд победа Свитолиной в финалах турниров WTA. Свою невероятную серию Элина начала в феврале 2017-го года на турнире в Тайбэе. Менее чем за два года украинка выиграла еще восемь титулов.

Победа на турнире принесла украинке 2,95 млн. долларов призовых и 1500 очков в рейтинг WTA. Нынешний успех в Сингапуре – самый громкий в карьере Свитолиной, которая теперь закончит текущий год на 4-й позиции в мировой классификации.