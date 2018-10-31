|31 октября 2018
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27-28 октября в Курахово в спортивном комплексе «Олимпийский» проходил открытый Кубок Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров, юношей и девушек (2000-2011 г.р.), а также взрослых, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 12 городов.
Славянск на соревнованиях был представлен воспитанниками федерации бокса и кикбоксинга (тренер Владимир Рюмин), а также клубами «Триада» (тренер Андрей Безуглый) и «Боец» (тренеры Алексей Юков, Евгения Калугина). В активе славянских спортсменов 25 наград.
ФБиК Славянска:
1-е место – Илья Иванов (54 кг, ООШ №4, фулл), Арсений Дубков (86 кг, Былбасовка, фулл).
«Триада»:
1-е место – Алексей Горбенко (60 кг, кик-лайт);
2-е место – Богдан Щебетюк (74 кг, кик-лайт);
3-е место – Елисей Мамонов (28 кг, лайт), Егор Баранов (36 кг, лайт).
«Боец»:
1-е место – Герман Берини (25 кг, ООШ №8, лайт), Илья Прищенко (26 кг, ООШ №4, кик-лайт), Евгений Прищенко (27 кг, ООШ №4, кик-лайт), Алина Данченко (52 кг, Изюмская гимназия, лоу-кик), Катерина Данченко (54 кг, Изюмская гимназия, лоу-кик), Максим Решетняк (54 кг, ООШ № 18, К-1), Денис Сосненко (51 кг, СЭСТ, К-1, фулл), Артур Семейко (63,5 кг, ДГПУ, К-1, лоу-кик), Владислав Клеменко (71 кг, ДГПУ, К-1, лоу-кик).
2-е место - Даниель Евдокимов (28 кг, ООШ №1, кик-лайт), Данил Шатерников (36 кг, ООШ №18, лоу-кик), Иван Твердохлебов (36 кг, Маяцкая ООШ, кик-лайт), Есения Усольцева (61 кг, Маяцкая ООШ, лоу-кик), Данил Усольцев (54 кг, Маяцкая ООШ, лоу-кик), Максим Решетняк (54 кг, ООШ № 18, лоу-кик)
3-е место - Остап Луцеивич (27 кг, Маяцкая ООШ, лайт).
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• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
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29 октября 2018
• Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
25 октября 2018
• В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование
• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
• ЦПАУ запустят в тестовом режиме
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• Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно
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• В результате ДТП два подростка получили травмы
• «Заброшка» - это, похоже, навсегда
• Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа
• О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска
24 октября 2018
• «Шахтер» без шансов уступил «МанСити»
• Элина Свитолина одержала две победы на старте
• Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях
• 23 медали украинских олимпийцев
• Восемь наград славянских «вольников»
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27-28 октября в Курахово в спортивном комплексе «Олимпийский» проходил открытый Кубок Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров, юношей и девушек (2000-2011 г.р.), а также взрослых, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 12 городов.