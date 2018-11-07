 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Сезонное явление

Как выбрать отличную букмекерскую контору?

Татьяна Ковалева
7 ноября 2018 Просмотров: 127 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На сегодняшний день существует огромное количество беттинговых компаний. Каждая из них имеет свои особенности и предложения для игроков.

Новичку сложно определиться с выбором среди такого разнообразия. Мы расскажем Вам, какие факторы следует учитывать при выборе компании, а также посоветуем, в какой букмекерской конторе лучше играть.

Основные критерии для выбора конторы:

  • легальность;
  • понятный сайт, хорошая линия и роспись;
  • выгодные условия;
  • наличия бонусов и поощрений;
  • удобные для Вас способы для транзакций;
  • наличие специального софта;
  • надежность и рейтинг.

На все эти факторы следует обратить внимание в первую очередь. Мы остановимся более детально на каждом из них. 

Легальность. Каждая букмекерская контора должна иметь лицензию на вид деятельности. Некоторые букмекеры получают лицензию Кюрасао, Мальты или других стран. Запомните, деятельность подобных компаний на территории России считается незаконной. Роскомнадзор тщательно проверяет букмекеров и их сайты. Все оффшорные компании активно блокируются на территории России. Играть в них опасно, ведь в один момент подобный сайт может быть заблокирован, и Вы потеряете свои деньги. 

Официальные конторы должны получить лицензию ФНС России. Каждая из них подключена к Цупису, это специальный центр который регулирует транзакции и отвечает за сохранность Ваших персональных данных. Чаще всего они принимают интерактивные ставки на домене .ru, но бывают исключения. Всю информацию о лицензии можно найти на сайте выбранной компании. 

Понятный сайт, хорошая линия и роспись. Интерфейс сайта - это дело вкуса. Обратить внимание следует на наличие необходимых вкладок, перечня наземных отделений, наличия информации о лицензии и правил. Информация о платежных системах должна быть в свободном доступе. Для некоторых бетторов плюсом является наличие живого чата и других способов для связи с саппортами.

Большое значение имеет линия и роспись. Новичку будет интересно и легко делать ставки на примитивные исходы - тотал, фора, победитель. Опытные бетторы ищут более вариативные росписи. К примеру, на какой минуте будет выдана желтая карточка или сколько голов будет забито в первом тайме. Линию и роспись можно найти даже не зарегистрированному пользователю. Ознакомьтесь с ней. Количество видов спорта также имеет значение. Одни игроки любят исключительно футбол, а другие делают ставки на автогонки, гэльский футбол, скачки, снукер, собачьи бега и т.д. В последнее время актуальностью пользуется киберспорт. 

Выгодные условия. Еще один немаловажный фактор. Коэффициенты и маржа напрямую влияют на Ваш заработок. Чем ниже маржа у конторы, тем выгоднее игроку. Этот показатель может варьироваться от 2 до 20%. Выбирайте конторы с маржей 5-8%. Рекомендуем Вам посетить сайт Легалбукмекерс. Там Вы сможете найти информацию о всех легальных конторах, а также прочитать про их коэффициенты, маржу о особенности линии. 

Наличие бонусов и поощрений. Приятные бонусы не могут не радовать. Очень часто подобное поощрение можно получить сразу после регистрации. Помните, что их часто нужно отыгрывать. В первую очередь прочитайте правила, а только потом соглашайтесь с бонусом. Возможно, условия для Вас окажутся слишком тяжелыми. 

Удобные для Вас способы для транзакций. Популярностью пользуются банковские карты и электронные кошельки. Некоторые игроки любят пополнять игровой счет только с мобильного или используя наличные средства. Ознакомьтесь со списком вариантов перед регистрацией.

Наличие специального софта. Следует обратить внимание на наличие адаптированной мобильной версии, а также специальных приложений. Мобильный беттинг пользуется спросом, ведь игрок не всегда имеет возможность находится перед ПК. Специальные приложения, как правило, имеют одинаковый функционал с основным сайтом. Также, некоторые компании разрабатывают программы для ПК, чтобы сэкономить Ваш трафик. Подобные разработки станут альтернативным входом на сайт в случае хакерских атак или других проблем. 

Надежность и рейтинг. Компанию можно назвать надежной, если она работает на рынке легально, добросовестно выплачивает выигрыши, становится на сторону игрока. Можете ознакомиться с независимыми рейтингами в интернете. Они основаны на мнении игроков. 

На сайте Легалбукмекерс Вы найдете список лучших букмекеров, а также их оценку по пятибалльной шкале. Вот лучшие из них - Фонбет, Винлайн, Лига Ставок, Париматч, 1хСтавка, Леон, Бинго Бум.

Последние новости

7 ноября 2018

Как выбрать отличную букмекерскую контору?

5 ноября 2018

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»

1 ноября 2018

Сезонное явление

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры

Общежитие на Торговой - выход не найден

Каникулы закончились не для всех

Выбор и функции интернет-магазина Кул Хаус

Спортсмены - гордость города

Славянцы просят вернуть аппаратные совещания

Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1

Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить

«Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском

Дело пахнет керосином

В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»

Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни

Патрульные задержали виновника аварии

31 октября 2018

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира

Разгром «Королей и увольнение Лопетеги

Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу

Пять медалей украинских борцов

Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона

30 октября 2018

Преимущества регистрации компании в ОАЭ

Теннис онлайн на 1xBetua

29 октября 2018

Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ

25 октября 2018

Послеремонтное состояние

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

Также в разделе

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

— 31 октября 2018 —

27-28 октября в Курахово в спортивном комплексе «Олимпийский» проходил открытый Кубок Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров, юношей и девушек (2000-2011 г.р.), а также взрослых, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 12 городов. 

Читать далее ⇒

Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира

— 31 октября 2018 —

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала автором громкой сенсации. Первая ракетка Украины блестяще выступила на итоговом чемпионате мира в Сингапуре, выиграв все пять матчей турнира, и завоевав главный трофей соревнований.

Читать далее ⇒

Разгром «Королей и увольнение Лопетеги

— 31 октября 2018 —

Первое в нынешнем сезоне эль-классико состоялось 28 октября на стадионе «Камп Ноу». В рамках 10 тура чемпионата Испании «Барселона» в родных стенах не оставила шансов «Реалу».

Читать далее ⇒

Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу

— 31 октября 2018 —

27 октября украинский боксер Сергей Деревянченко упустил шанс стать чемпионом мира по боксу по версии IBF, проиграв по очкам поединок американцу Дэниелу Джейкобсу.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Общежитие на Торговой - выход не найден

Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1

Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить

Все материалы рубрики ⇒

Общество

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

«Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском

Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни

Патрульные задержали виновника аварии

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Каникулы закончились не для всех

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Дело пахнет керосином

Дезактивация

Извитая тема извилин

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 ноября 2018

Как выбрать отличную букмекерскую контору?

5 ноября 2018

«Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»

1 ноября 2018

Сезонное явление

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Координационный совет начал подготовку к «Бюджету участия – 2019»

С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры

Общежитие на Торговой - выход не найден

Каникулы закончились не для всех

Выбор и функции интернет-магазина Кул Хаус

Спортсмены - гордость города

Славянцы просят вернуть аппаратные совещания

Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1

Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить

«Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском

Дело пахнет керосином

В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»

Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни

Патрульные задержали виновника аварии

31 октября 2018

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира

Разгром «Королей и увольнение Лопетеги

Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу

Пять медалей украинских борцов

Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона

30 октября 2018

Преимущества регистрации компании в ОАЭ

Теннис онлайн на 1xBetua

29 октября 2018

Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ

25 октября 2018

Послеремонтное состояние

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top