Как выбрать отличную букмекерскую контору?

На сегодняшний день существует огромное количество беттинговых компаний. Каждая из них имеет свои особенности и предложения для игроков.

Новичку сложно определиться с выбором среди такого разнообразия. Мы расскажем Вам, какие факторы следует учитывать при выборе компании, а также посоветуем, в какой букмекерской конторе лучше играть.

Основные критерии для выбора конторы:

легальность;

понятный сайт, хорошая линия и роспись;

выгодные условия;

наличия бонусов и поощрений;

удобные для Вас способы для транзакций;

наличие специального софта;

надежность и рейтинг.

На все эти факторы следует обратить внимание в первую очередь. Мы остановимся более детально на каждом из них.

Легальность. Каждая букмекерская контора должна иметь лицензию на вид деятельности. Некоторые букмекеры получают лицензию Кюрасао, Мальты или других стран. Запомните, деятельность подобных компаний на территории России считается незаконной. Роскомнадзор тщательно проверяет букмекеров и их сайты. Все оффшорные компании активно блокируются на территории России. Играть в них опасно, ведь в один момент подобный сайт может быть заблокирован, и Вы потеряете свои деньги.

Официальные конторы должны получить лицензию ФНС России. Каждая из них подключена к Цупису, это специальный центр который регулирует транзакции и отвечает за сохранность Ваших персональных данных. Чаще всего они принимают интерактивные ставки на домене .ru, но бывают исключения. Всю информацию о лицензии можно найти на сайте выбранной компании.

Понятный сайт, хорошая линия и роспись. Интерфейс сайта - это дело вкуса. Обратить внимание следует на наличие необходимых вкладок, перечня наземных отделений, наличия информации о лицензии и правил. Информация о платежных системах должна быть в свободном доступе. Для некоторых бетторов плюсом является наличие живого чата и других способов для связи с саппортами.

Большое значение имеет линия и роспись. Новичку будет интересно и легко делать ставки на примитивные исходы - тотал, фора, победитель. Опытные бетторы ищут более вариативные росписи. К примеру, на какой минуте будет выдана желтая карточка или сколько голов будет забито в первом тайме. Линию и роспись можно найти даже не зарегистрированному пользователю. Ознакомьтесь с ней. Количество видов спорта также имеет значение. Одни игроки любят исключительно футбол, а другие делают ставки на автогонки, гэльский футбол, скачки, снукер, собачьи бега и т.д. В последнее время актуальностью пользуется киберспорт.

Выгодные условия. Еще один немаловажный фактор. Коэффициенты и маржа напрямую влияют на Ваш заработок. Чем ниже маржа у конторы, тем выгоднее игроку. Этот показатель может варьироваться от 2 до 20%. Выбирайте конторы с маржей 5-8%. Рекомендуем Вам посетить сайт Легалбукмекерс. Там Вы сможете найти информацию о всех легальных конторах, а также прочитать про их коэффициенты, маржу о особенности линии.

Наличие бонусов и поощрений. Приятные бонусы не могут не радовать. Очень часто подобное поощрение можно получить сразу после регистрации. Помните, что их часто нужно отыгрывать. В первую очередь прочитайте правила, а только потом соглашайтесь с бонусом. Возможно, условия для Вас окажутся слишком тяжелыми.

Удобные для Вас способы для транзакций. Популярностью пользуются банковские карты и электронные кошельки. Некоторые игроки любят пополнять игровой счет только с мобильного или используя наличные средства. Ознакомьтесь со списком вариантов перед регистрацией.

Наличие специального софта. Следует обратить внимание на наличие адаптированной мобильной версии, а также специальных приложений. Мобильный беттинг пользуется спросом, ведь игрок не всегда имеет возможность находится перед ПК. Специальные приложения, как правило, имеют одинаковый функционал с основным сайтом. Также, некоторые компании разрабатывают программы для ПК, чтобы сэкономить Ваш трафик. Подобные разработки станут альтернативным входом на сайт в случае хакерских атак или других проблем.

Надежность и рейтинг. Компанию можно назвать надежной, если она работает на рынке легально, добросовестно выплачивает выигрыши, становится на сторону игрока. Можете ознакомиться с независимыми рейтингами в интернете. Они основаны на мнении игроков.

На сайте Легалбукмекерс Вы найдете список лучших букмекеров, а также их оценку по пятибалльной шкале. Вот лучшие из них - Фонбет, Винлайн, Лига Ставок, Париматч, 1хСтавка, Леон, Бинго Бум.