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Фотофакт

Сезонное явление

Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике

Алексей Журавлев
7 ноября 2018 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе (Катар), в упражнениях на брусьях завоевал украинский спортсмен Олег Верняев.  

25-летний гимнаст, Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 после двух операций вернулся в строй и сумел подняться на пьедестал почета мирового первенства. Олег Верняев стал вторым в соревнованиях на параллельных брусьях с оценкой 15,591. «Золото» взял Цзоу Цзинюань (16,433). 

Для Олега это уже четвертая награда мировых чемпионатов: «золото» - Нанкина-2014, «серебро» - Глазго-2015, Монреаль-2017 и Доха-2018.

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Комментарии к статье «Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике»

Серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе (Катар), в упражнениях на брусьях завоевал украинский спортсмен Олег Верняев.  

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