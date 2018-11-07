Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике

Серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе (Катар), в упражнениях на брусьях завоевал украинский спортсмен Олег Верняев.

25-летний гимнаст, Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 после двух операций вернулся в строй и сумел подняться на пьедестал почета мирового первенства. Олег Верняев стал вторым в соревнованиях на параллельных брусьях с оценкой 15,591. «Золото» взял Цзоу Цзинюань (16,433).

Для Олега это уже четвертая награда мировых чемпионатов: «золото» - Нанкина-2014, «серебро» - Глазго-2015, Монреаль-2017 и Доха-2018.