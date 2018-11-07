«Финал четырех» Кубка Губернатора-2018 пройдет без ФК «Славянск»

На первом этапе соревнований – зональных – были определены участники «Финала четырех». В квартет сильнейших вошли команды «Доброе поле» (Доброполье), «Форум-Авто» (Краматорск), «Сапфир» (Краматорск) и «Яруд» (Мариуполь).

В Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова были сыграны два матча розыгрыша. В субботу, 3 ноября, ФК «Славянск» со счетом 3:1 переиграл «Бахмут». На следующий день, 4-го числа, в паре ФК «Славянск» - «Форум-Авто» разыгрывалась одна путевка в «Финал четырех». Старт поединка для славянской команды получился провальным и уже к 17-й минуте игре счет был 2:0 в пользу команды «Форум-Авто». Хозяевам удалось сократить отставание в счете на 31-й минуте, когда удачно на добивании сыграл Евгений Мушнин. Однако удаление Ивана Власенко за два предупреждения в начале второго тайма сильно осложнило жизнь славянскому клубу на футбольном поле. Все вопросы были сняты на 70-й минуте матча, когда Данил Плахин реализовал пенальти и сделал счет в поединке 3:1 в пользу «Фору-Авто».

«Финал четырех»

1/2 финала, 10 ноября

«Доброе поле» - «Сапфир» 11.00

«Яруд» - «Форум-Авто» 14.00

Матч за 3-е место, 11 ноября, 10.00

Финал, 11 ноября, 12.00

Поединки «Финала четырех» состоятся в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием.